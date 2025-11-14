Alex Debrincat tvåmålsskytt när Detroit vann mot Anaheim Ducks

Detroit-seger med 6–3 mot Anaheim Ducks

Alex Debrincat tvåmålsskytt för Detroit

Andra raka nederlaget för Anaheim Ducks

Det blev Detroit som vann matchen hemma mot Anaheim Ducks i NHL på fredagen. 6–3 (0–0, 3–2, 3–1) slutade matchen.

Alex Debrincat gjorde två mål för Detroit

Första perioden blev mållös. I andra perioden var det Detroit som spelade bäst. Laget vann perioden och ställningen efter två perioder var 3–2.

50 sekunder in i tredje perioden slog Alex Debrincat till på pass av Moritz Seider och Patrick Kane och ökade ledningen.

4.33 in i perioden nätade Anaheim Ducks Mikael Granlund på pass av Ian Moore och Ryan Strome och reducerade. Men mer än så orkade Anaheim Ducks inte med.

Efter 5.06 nätade Dylan Larkin framspelad av Lucas Raymond och Alex Debrincat och ökade ledningen för Detroit.

Alex Debrincat stod för målet när laget punkterade matchen med ett 6–3-mål med 1.58 kvar att spela assisterad av Dylan Larkin. Det fastställde slutresultatet till 6–3.

Detroits Alex Debrincat stod för två mål och ett assist.

När lagen möttes senast vann Anaheim Ducks med 5–2.

I nästa omgång har Detroit Buffalo hemma i Little Caesars Arena, söndag 16 november 01.00.

Detroit–Anaheim Ducks 6–3 (0–0, 3–2, 3–1)

NHL, Little Caesars Arena

Andra perioden: 1–0 (25.57) Moritz Seider, 1–1 (27.35) Cutter Gauthier (Beckett Sennecke, Jacob Trouba), 2–1 (32.42) Michael Rasmussen (Andrew Copp, Jonatan Berggren), 2–2 (34.54) Chris Kreider (Jackson Lacombe, Drew Helleson), 3–2 (35.33) Axel Sandin Pellikka (Jonatan Berggren, Ben Chiarot).

Tredje perioden: 4–2 (40.50) Alex Debrincat (Moritz Seider, Patrick Kane), 4–3 (44.33) Mikael Granlund (Ian Moore, Ryan Strome), 5–3 (45.06) Dylan Larkin (Lucas Raymond, Alex Debrincat), 6–3 (58.02) Alex Debrincat (Dylan Larkin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Detroit: 2-0-3

Anaheim Ducks: 3-0-2

Nästa match:

Detroit: Buffalo Sabres, hemma, 16 november

Anaheim Ducks: Minnesota Wild, borta, 16 november