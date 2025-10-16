Aleksis Frelihs gjorde två mål när Lidingö Vikings HC U18 vann mot IK Göta

Lidingö Vikings HC U18-seger med 6–2 mot IK Göta

Aleksis Frelihs tvåmålsskytt för Lidingö Vikings HC U18

Jan Bajnar matchvinnare för Lidingö Vikings HC U18

Det blev Lidingö Vikings HC U18 som vann matchen borta mot IK Göta i U18 allettan östra herr på torsdagen. 2–6 (0–0, 2–3, 0–3) slutade matchen.

Aleksis Frelihs gjorde två mål för Lidingö Vikings HC U18

Första perioden blev mållös. Lidingö Vikings HC U18 spelade bäst i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 2–3.

Även i tredje perioden var det Lidingö Vikings HC U18 som dominerade och gick från 2–3 till 2–6 genom mål av Aleksis Frelihs, Arthur Birg och Peter Srobar.

Aleksis Frelihs gjorde två mål för Lidingö Vikings HC U18 och spelade dessutom fram till ett mål, Arthur Birg stod för tre poäng, varav ett mål och Jan Bajnar gjorde ett mål och två assist.

För IK Göta gör resultatet att man nu ligger på nionde plats i tabellen medan Lidingö Vikings HC U18 är på tionde plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 27 november i Exakt Arena.

Söndag 19 oktober möter IK Göta Nyköping borta 15.40 och Lidingö Vikings HC U18 möter Tumba hemma 13.00.

IK Göta–Lidingö Vikings HC U18 2–6 (0–0, 2–3, 0–3)

U18 allettan östra herr, HCL Tech Arena

Andra perioden: 0–1 (21.27) Carl Mogerud (Arthur Birg, Ludvig Jagevik), 1–1 (22.26) Max Balk, 1–2 (30.43) Aleksis Frelihs, 2–2 (31.02) Adam Belmonte (Oliwer Ekström), 2–3 (34.21) Jan Bajnar (Arthur Birg, Ludvig Jagevik).

Tredje perioden: 2–4 (43.01) Aleksis Frelihs (Jan Bajnar, Ludvig Malmström), 2–5 (46.19) Arthur Birg (Aleksis Frelihs, Victor Hansen), 2–6 (50.35) Peter Srobar (Jan Bajnar, Viktor Sjöborg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IK Göta: 1-1-3

Lidingö Vikings HC U18: 2-1-2

Nästa match:

IK Göta: Nyköpings SK, borta, 19 oktober

Lidingö Vikings HC U18: IFK Tumba IK, hemma, 19 oktober