Albin Kihlman stor matchhjälte när Leksand vann

Seger för Leksand med 4–3 mot Örebro Hockey U18

Albin Kihlman matchvinnare för Leksand

Fyra raka mål för Leksand

Leksand vann en målmässigt jämn match borta mot Örebro Hockey U18 i U18 regional väst topp 6 herr på söndagen. Segermålet för Leksand stod Albin Kihlman för med bara 53 sekunder kvar av slutperioden. 3–4 (1–0, 2–0, 0–4) slutade matchen.

BIK Karlskoga nästa för Leksand

Örebro Hockey U18 gjorde 1–0 efter 17 minuters spel. Efter 5.57 i andra perioden slog Hampus Löfsäter till framspelad av Olle Törnqvist och gjorde 2–0. Målet var Hampus Löfsäters femte i U18 regional väst topp 6 herr.

Filip Wahlén gjorde dessutom 3–0 efter 13.53 på pass av Mio Kåberg och William Olofsson. Leksand vände på dock matchen när laget gjorde fyra raka mål och gick från 3–0 till 3–4 i tredje perioden. Leksands mål gjordes av Pax Kleffner, Loui Karlsson, Noel Nord och Albin Kihlman. Det sista målet kom med 53 sekunder kvar av matchen.

Örebro Hockey U18 tog hem lagens senaste möte med 3–1 i Tegera Arena.

Lagen möts på nytt i Tegera Arena den 7 december.

Söndag 23 november 15.30 spelar Örebro Hockey U18 borta mot Färjestad. Leksand möter BIK Karlskoga hemma i Tegera Arena onsdag 19 november 19.00.

Örebro Hockey U18–Leksand 3–4 (1–0, 2–0, 0–4)

U18 regional väst topp 6 herr, Behrn Arena

Första perioden: 1–0 (17.35) Olle Törnqvist (Dante Bergfors, Benjamin Ask Haglund).

Andra perioden: 2–0 (25.57) Hampus Löfsäter (Olle Törnqvist), 3–0 (33.53) Filip Wahlén (Mio Kåberg, William Olofsson).

Tredje perioden: 3–1 (41.01) Pax Kleffner (Rasmus Orenäs, Alwin Jarl), 3–2 (41.41) Noel Nord (Loui Karlsson, Birk Martinsen), 3–3 (44.57) Loui Karlsson, 3–4 (59.07) Albin Kihlman.

Nästa match:

Örebro Hockey U18: Färjestads BK, borta, 23 november

Leksand: BIK Karlskoga, hemma, 19 november