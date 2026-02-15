Åker/Strängnäs HC vann på hemmaplan mot FOC Farsta IF

Seger för Åker/Strängnäs HC med 3–1 mot FOC Farsta IF

Emil Ljungdell matchvinnare för Åker/Strängnäs HC

Tolfte förlusten i rad för FOC Farsta IF

Det blev Åker/Strängnäs HC som vann på hemmaplan mot FOC Farsta IF i U18 division 1 östra A fortsättningsserie. 3–1 (0–0, 2–1, 1–0) slutade matchen på söndagen.

I och med detta har FOC Farsta IF tolv förluster i rad.

Åker/Strängnäs HC–FOC Farsta IF – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

Efter 9.26 i andra perioden gjorde Åker/Strängnäs HC 1–0 genom Alfred Brun.

FOC Farsta IF kvitterade till 1–1 genom Billy Oldéen med 2.41 kvar att spela av perioden.

Åker/Strängnäs HC gjorde 2–1 genom Emil Ljungdell efter 19.40.

15.36 in i tredje perioden nätade Åker/Strängnäs HC:s Alexander Pajarinen och ökade ledningen. 3–1-målet blev matchens sista.

Åker/Strängnäs HC har tre segrar och två förluster och 15–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan FOC Farsta IF har fem förluster och 10–37 i målskillnad.

Lagens första möte för säsongen vann Åker/Strängnäs med 9–2.

Torsdag 19 februari 19.50 spelar Åker/Strängnäs HC borta mot Tullinge U18. FOC Farsta IF möter IFK Österåker Hockey hemma i Farsta Ishall tisdag 17 februari 19.00.

Åker/Strängnäs HC–FOC Farsta IF 3–1 (0–0, 2–1, 1–0)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Strängnäs Ishall

Andra perioden: 1–0 (29.26) Alfred Brun (Liam Balck), 1–1 (37.19) Billy Oldéen (Vilgot Arfalk, Love Hedlund Nuora), 2–1 (39.40) Emil Ljungdell.

Tredje perioden: 3–1 (55.36) Alexander Pajarinen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Åker/Strängnäs HC: 3-1-1

FOC Farsta IF: 0-0-5

Nästa match:

Åker/Strängnäs HC: Tullinge TP HC, borta, 19 februari 19.50

FOC Farsta IF: IFK Österåker Hockey, hemma, 17 februari 19.00