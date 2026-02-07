Åker/Strängnäs HC vann mot IFK Österåker Hockey efter Rasmus Rosborgs två mål

Åker/Strängnäs HC-seger med 3–1 mot IFK Österåker Hockey

Rasmus Rosborg med två mål för Åker/Strängnäs HC

Gösta Wallin avgjorde för Åker/Strängnäs HC

Det blev Åker/Strängnäs HC som gick segrande ur mötet med IFK Österåker Hockey i U18 division 1 östra A fortsättningsserie på hemmaplan, med 3–1 (1–0, 2–1, 0–0).

I och med detta har IFK Österåker Hockey sex förluster i rad.

Åker/Strängnäs HC:s Rasmus Rosborg tvåmålsskytt

Rasmus Rosborg gjorde 1–0 till Åker/Strängnäs HC efter bara 24 sekunder med assist av Gösta Wallin.

Åker/Strängnäs HC gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av Gösta Wallin och Rasmus Rosborg och punkterade matchen.

Isac Zetterlund reducerade förvisso men närmare än 3–1 kom inte IFK Österåker Hockey. Tredje perioden blev mållös och Åker/Strängnäs HC tog därmed en stabil seger.

I tredje perioden höll Åker/Strängnäs HC i sin 3–1-ledning och vann.

Rasmus Rosborg gjorde två mål för Åker/Strängnäs HC och spelade dessutom fram till ett mål och Gösta Wallin stod för ett mål och två assists.

Åker/Strängnäs HC har två segrar och tre förluster och 17–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan IFK Österåker Hockey har fem förluster och 6–34 i målskillnad.

Åker/Strängnäs HC stannar därmed på sjunde plats och IFK Österåker Hockey på åttonde plats i tabellen.

I nästa match möts lagen igen i Österåker Sportcentrum, söndag 8 februari 15.00.

Åker/Strängnäs HC–IFK Österåker Hockey 3–1 (1–0, 2–1, 0–0)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Åkers Ishall

Första perioden: 1–0 (0.24) Rasmus Rosborg (Gösta Wallin).

Andra perioden: 2–0 (24.20) Gösta Wallin (Rasmus Rosborg), 3–0 (27.28) Rasmus Rosborg (Oskar Karlsson, Gösta Wallin), 3–1 (29.03) Isac Zetterlund (Viktor Sundström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Åker/Strängnäs HC: 2-0-3

IFK Österåker Hockey: 0-0-5

Nästa match:

Åker/Strängnäs HC: IFK Österåker Hockey, borta, 8 februari 15.00

IFK Österåker Hockey: Åker/Strängnäs HC, hemma, 8 februari 15.00