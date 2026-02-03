Åker/Strängnäs HC bröt tunga sviten – 4–3 mot Älta IF

Åker/Strängnäs HC segrade – 4–3 mot Älta IF

Rasmus Rosborg tremålsskytt för Åker/Strängnäs HC

Oskar Karlsson matchvinnare för Åker/Strängnäs HC

Det blev fem förluster i rad i U18 division 1 östra A fortsättningsserie för Åker/Strängnäs HC. Men på tisdagen hemma mot Älta IF kom trendbrottet. Matchen i Åkers Ishall slutade 4–3 (0–0, 3–3, 1–0).

Rasmus Rosborg gjorde tre mål för Åker/Strängnäs HC

Första perioden blev mållös.

I andra perioden fortsatte lagen att följas åt. Perioden slutade 3–3 och resultatet var 3–3 efter två perioders spel.

7.11 in i tredje perioden satte Oskar Karlsson pucken på pass av Rasmus Rosborg och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.

Rasmus Rosborg gjorde tre mål för Åker/Strängnäs HC och spelade dessutom fram till ett mål.

Resultatet innebär att Åker/Strängnäs HC ligger kvar på sjunde plats och Älta IF på tredje plats i tabellen. Så sent som den 23 januari låg Älta IF på åttonde plats i tabellen.

Den 10 februari möts lagen återigen, då i Ältahallen.

Nästa motstånd för Åker/Strängnäs HC är IFK Österåker Hockey. Lagen möts lördag 7 februari 14.10 i Åkers Ishall. Älta IF tar sig an IFK Tumba IK 2 hemma onsdag 4 februari 20.00.

Åker/Strängnäs HC–Älta IF 4–3 (0–0, 3–3, 1–0)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Åkers Ishall

Andra perioden: 0–1 (24.12) Vilgot Erlandsson (Jacob Svahn), 0–2 (24.30) Jacob Svahn (Carl Udden, Lucas Stormark), 1–2 (25.28) Rasmus Rosborg (Alfred Brun, Alexander Jensen), 2–2 (34.35) Rasmus Rosborg (Gösta Wallin, Alexander Jensen), 2–3 (35.53) Vilgot Erlandsson (Anton Wannqvist), 3–3 (36.48) Rasmus Rosborg (Gösta Wallin, Oskar Karlsson).

Tredje perioden: 4–3 (47.11) Oskar Karlsson (Rasmus Rosborg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Åker/Strängnäs HC: 1-1-3

Älta IF: 4-0-1

Nästa match:

Åker/Strängnäs HC: IFK Österåker Hockey, hemma, 7 februari 14.10

Älta IF: IFK Tumba IK 2, hemma, 4 februari 20.00