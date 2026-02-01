AIK:s Viking Simon matchhjälte mot Björklöven U18

Seger för AIK med 1–0 mot Björklöven U18

Viking Simon matchvinnare för AIK

Andra förlusten i rad för Björklöven U18

Det blev seger för AIK borta mot Björklöven U18 i U18 Nationell norra herr. Matchen slutade 1-0, matchens enda mål kom i andra perioden. Tredje perioden blev mållös. Matchhjälte för AIK blev Viking Simon som gjorde målet.

– Vi startar lite trevande och är något passiva. Ju längre matchen går så växer vi in i det mer och mer. Vi vågar spela mer med pucken och skapar lägen. Tyvärr så ville inte pucken in idag, kommenterade Björklöven U18:s tränare Oskar Hägglund.

Östersunds IK U18 nästa för AIK

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Björklöven U18 med 11–16 och AIK med 10–13 i målskillnad.

Björklöven U18 ligger på tionde plats i tabellen efter matchen medan AIK är på åttonde plats. AIK har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 8 januari låg laget på första plats.

Den 15 mars tar lagen sig an varandra igen, då i Ulriksdals IP.

Lördag 14 februari spelar Björklöven U18 borta mot Almtuna 15.15 och AIK mot Östersunds IK U18 hemma 16.30 i Ulriksdals IP.

Björklöven U18–AIK 0–1 (0–0, 0–1, 0–0)

U18 Nationell norra herr, Visionite Arena

Andra perioden: 0–1 (25.44) Viking Simon (Rasmus Kennlöv, Tobias Pärmeteg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Björklöven U18: 2-0-3

AIK: 2-1-2

Nästa match:

Björklöven U18: Almtuna IS, borta, 14 februari 15.15

AIK: Östersunds IK, hemma, 14 februari 16.30