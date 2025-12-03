AIK:s starka svit mot Mora fortsätter
Mora har varit lite av ett drömmotstånd för AIK. På onsdagen tog AIK ännu en seger hemma mot Mora. Matchen i hockeyallsvenskan slutade 2–1 (0–0, 1–1, 1–0). Det var AIK:s fjärde raka seger mot Mora.
Oscar Nord stod för AIK:s avgörande mål 16.51 in i tredje perioden.
Segern var AIK:s femte på de senaste sex matcherna.
AIK–Mora – mål för mål
Första perioden blev mållös.
12.45 in i andra perioden gjorde AIK 1–0. Målskytt var Scott Pooley efter förarbete av Ludwig Blomstrand och Daniel Ljungman.
Efter 15.36 i andra perioden nätade Jesper Norbäck på pass av Marcus Karlström och Georg Weigelt och kvitterade för Mora.
16.51 in i tredje perioden satte Oscar Nord pucken framspelad av Ludwig Blomstrand och Simon Åkerström och avgjorde matchen.
Det här var AIK:s åttonde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Moras åttonde uddamålsförlust.
I tabellen innebär det här att Mora nu ligger på nionde plats i tabellen. AIK är på femte plats. Ett fint lyft för Mora som låg på 13:e plats så sent som den 15 november.
AIK möter Almtuna i nästa match borta fredag 5 december 19.00. Mora möter samma dag Bik Karlskoga hemma.
AIK–Mora 2–1 (0–0, 1–1, 1–0)
Hockeyallsvenskan, Hovet
Andra perioden: 1–0 (32.45) Scott Pooley (Ludwig Blomstrand, Daniel Ljungman), 1–1 (35.36) Jesper Norbäck (Marcus Karlström, Georg Weigelt).
Tredje perioden: 2–1 (56.51) Oscar Nord (Ludwig Blomstrand, Simon Åkerström).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
AIK: 4-1-0
Mora: 4-0-1
Nästa match:
AIK: Almtuna IS, borta, 5 december
Mora: BIK Karlskoga, hemma, 5 december
