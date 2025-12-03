AIK:s starka svit mot Mora fortsätter

AIK-seger med 2–1 mot Mora

AIK:s femte seger på de senaste sex matcherna

Oscar Nord avgjorde för AIK

Mora har varit lite av ett drömmotstånd för AIK. På onsdagen tog AIK ännu en seger hemma mot Mora. Matchen i hockeyallsvenskan slutade 2–1 (0–0, 1–1, 1–0). Det var AIK:s fjärde raka seger mot Mora.

Oscar Nord stod för AIK:s avgörande mål 16.51 in i tredje perioden.

Segern var AIK:s femte på de senaste sex matcherna.

AIK–Mora – mål för mål

Första perioden blev mållös.

12.45 in i andra perioden gjorde AIK 1–0. Målskytt var Scott Pooley efter förarbete av Ludwig Blomstrand och Daniel Ljungman.

Efter 15.36 i andra perioden nätade Jesper Norbäck på pass av Marcus Karlström och Georg Weigelt och kvitterade för Mora.

16.51 in i tredje perioden satte Oscar Nord pucken framspelad av Ludwig Blomstrand och Simon Åkerström och avgjorde matchen.

Det här var AIK:s åttonde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Moras åttonde uddamålsförlust.

I tabellen innebär det här att Mora nu ligger på nionde plats i tabellen. AIK är på femte plats. Ett fint lyft för Mora som låg på 13:e plats så sent som den 15 november.

AIK möter Almtuna i nästa match borta fredag 5 december 19.00. Mora möter samma dag Bik Karlskoga hemma.

AIK–Mora 2–1 (0–0, 1–1, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Hovet

Andra perioden: 1–0 (32.45) Scott Pooley (Ludwig Blomstrand, Daniel Ljungman), 1–1 (35.36) Jesper Norbäck (Marcus Karlström, Georg Weigelt).

Tredje perioden: 2–1 (56.51) Oscar Nord (Ludwig Blomstrand, Simon Åkerström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 4-1-0

Mora: 4-0-1

Nästa match:

AIK: Almtuna IS, borta, 5 december

Mora: BIK Karlskoga, hemma, 5 december