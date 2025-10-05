AIK:s Elliot Östervall Lewis tvåmålsskytt i segern mot SSK U18

AIK segrade – 3–1 mot SSK U18

AIK:s Elliot Östervall Lewis tvåmålsskytt

Tredje raka segern för AIK

AIK vann mot gästande SSK U18 i U18 regional öst herr. 3–1 (0–0, 3–0, 0–1) slutade matchen på söndagen.

Den första perioden slutade 0–0. AIK stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 9.34. 13.55 in i tredje perioden nätade SSK U18:s Adrian Norin på pass av Jonathan Cremonese och Loke Åkesson och reducerade. Men mer än så orkade SSK U18 inte med.

AIK ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan SSK U18 ligger på sjätte plats.

Torsdag 9 oktober spelar AIK borta mot Nacka 19.00 och SSK U18 mot Almtuna hemma 19.30 i Scaniarinken.

AIK–SSK U18 3–1 (0–0, 3–0, 0–1)

U18 regional öst herr, Ulriksdals IP

Andra perioden: 1–0 (26.15) Alexander Hedberg Bouveron, 2–0 (28.05) Elliot Östervall Lewis (Carl Norrbin), 3–0 (35.49) Elliot Östervall Lewis (Rasmus Kennlöv, Carl Norrbin).

Tredje perioden: 3–1 (53.55) Adrian Norin (Jonathan Cremonese, Loke Åkesson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 3-1-1

SSK U18: 3-0-2

Nästa match:

AIK: Nacka HK, borta, 9 oktober

SSK U18: Almtuna IS, hemma, 9 oktober