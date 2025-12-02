AIK vann på bortaplan mot Djurgården

Seger för AIK med 5–2 mot Djurgården

Victor Kumpulainen matchvinnare för AIK

Andra raka segern för AIK

Det blev AIK som vann på bortaplan mot Djurgården i U18 regional öst topp 6 herr. 2–5 (0–1, 1–2, 1–2) slutade matchen på tisdagen.

Täby nästa för AIK

AIK tog ledningen efter sju minuter genom Rasmus Kennlöv med assist av Elliot Östervall Lewis. Målet var Rasmus Kennlövs femte i U18 regional öst topp 6 herr.

AIK utökade ledningen genom Elliot Östervall Lewis efter 11.21 i andra perioden och tog ett rejält grepp om matchen.

Djurgården reducerade dock till 1–2 genom Hampus Zirath efter 11.37 av perioden.

Efter 12.34 gjorde AIK 1–3 genom Victor Kumpulainen.

AIK gjorde två snabba mål i tredje perioden och gick från 1–3 till 1–5, målen av Neo Nordstrand Jansson och Sixten Zakrisson. Målen punkterade matchen.

Gustaf Révay reducerade förvisso men närmare än 2–5 kom inte Djurgården. AIK tog därmed en stabil seger.

AIK:s Elliot Östervall Lewis stod för fyra poäng, varav ett mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match, torsdag 4 december möter Djurgården Almtuna borta i Upplandsbilforum Arena 19.00 medan AIK spelar borta mot Täby 19.40.

Djurgården–AIK 2–5 (0–1, 1–2, 1–2)

U18 regional öst topp 6 herr, Hovet

Första perioden: 0–1 (7.51) Rasmus Kennlöv (Elliot Östervall Lewis).

Andra perioden: 0–2 (31.21) Elliot Östervall Lewis (Arvid Ermeskog), 1–2 (31.37) Hampus Zirath (Alexander Engman, Carl Eiritz), 1–3 (32.34) Victor Kumpulainen (Samuel Barthelson).

Tredje perioden: 1–4 (51.42) Neo Nordstrand Jansson (Elliot Östervall Lewis, Sixten Zakrisson), 1–5 (53.01) Sixten Zakrisson (Elliot Östervall Lewis), 2–5 (53.19) Gustaf Révay (Tom Pråhl, William Hedlund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 3-0-2

AIK: 2-0-3

Nästa match:

Djurgården: Almtuna IS, borta, 4 december

AIK: IFK Täby HC, borta, 4 december