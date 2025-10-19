AIK utklassade Sollentuna – seger med 9–0

AIK-seger med 9–0 mot Sollentuna

AIK:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Viking Simon avgjorde för AIK

AIK spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot Sollentuna i U18 regional öst herr med hela 9–0 (3–0, 4–0, 2–0).

I och med detta har AIK hela sju raka segrar i U18 regional öst herr.

AIK–Sollentuna – mål för mål

AIK stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 9.00 i mitten av perioden. Även i andra perioden var AIK starkast och gick från 3–0 till 7–0 genom mål av Neo Nordstrand Jansson, Wilmer Kronwall, Samuel Barthelson och Viking Simon. AIK fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–0. Målen i sista perioden gjordes av Wilmer Kronwall och Victor Kumpulainen.

AIK:s Elliot Östervall Lewis stod för ett mål och tre assists och Arvid Ermeskog hade tre assists.

AIK möter Almtuna i nästa match borta torsdag 23 oktober 19.30. Sollentuna möter samma dag Nacka hemma.

AIK–Sollentuna 9–0 (3–0, 4–0, 2–0)

U18 regional öst herr, Ulriksdals IP

Första perioden: 1–0 (4.54) Viking Simon, 2–0 (11.12) Elliot Östervall Lewis (Arvid Ermeskog), 3–0 (13.54) Albin Holmgren (Carl Norrbin, Elliot Östervall Lewis).

Andra perioden: 4–0 (25.06) Neo Nordstrand Jansson (Arvid Ermeskog, Emilio Pasic), 5–0 (28.03) Wilmer Kronwall (Victor Kumpulainen, Sixten Zakrisson), 6–0 (34.26) Samuel Barthelson (Arvid Ermeskog, Elliot Östervall Lewis), 7–0 (37.37) Viking Simon (Sixten Zakrisson, Ludvig Schünzel).

Tredje perioden: 8–0 (48.05) Victor Kumpulainen (Alfred Ridal, Alfred Rådbjer), 9–0 (53.11) Wilmer Kronwall (Elliot Östervall Lewis, Neo Nordstrand Jansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 5-0-0

Sollentuna: 1-0-4

Nästa match:

AIK: Almtuna IS, borta, 23 oktober

Sollentuna: Nacka HK, hemma, 23 oktober