AIK tog ny seger mot favoritmotståndet

AIK vann med 4–3 efter straffar

AIK:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Martin Johnsen matchvinnare för AIK

Bik Karlskoga har varit lite av ett drömmotstånd för AIK. På fredagen tog AIK ännu en seger borta mot Bik Karlskoga. Matchen i hockeyallsvenskan slutade 4–3 (2–1, 1–1, 0–1, 0–0, 1–0) efter straffar. Det var AIK:s fjärde raka seger mot Bik Karlskoga.

Segern var AIK:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Bik Karlskoga–AIK – mål för mål

Bik Karlskoga tog ledningen i första perioden genom Henrik Björklund.

Ludwig Blomstrand och John Dahlström gjorde att AIK vände till underläget till ledning med 1–2.

Efter 4.46 i andra perioden nätade Gustaf Franzén på pass av Henrik Björklund och Tim Barkemo och kvitterade för Bik Karlskoga.

AIK:s Christopher Bengtsson gjorde 2–3 efter 9.23 framspelad av Simon Åkerström.

Bik Karlskoga kvitterade till 3–3 med sex sekunder kvar att spela genom Åke Stakkestad på passning från Hampus Plato och Eero Teräväinen.

AIK:s Martin Johnsen satte den avgörande straffen för gästerna.

Det här var Bik Karlskogas femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även AIK:s sjunde uddamålsseger.

Bik Karlskoga möter Vimmerby i nästa match hemma onsdag 3 december 19.00. AIK möter samma dag Mora hemma.

Bik Karlskoga–AIK 3–4 (1–2, 1–1, 1–0, 0–0, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Nobelhallen

Första perioden: 1–0 (10.37) Henrik Björklund (Viktor Lennartsson, Gustaf Thorell), 1–1 (15.07) Ludwig Blomstrand (Simon Åkerström, Scott Pooley), 1–2 (18.54) John Dahlström (Jesper Emanuelsson).

Andra perioden: 2–2 (24.46) Gustaf Franzén (Henrik Björklund, Tim Barkemo), 2–3 (29.23) Christopher Bengtsson (Simon Åkerström).

Tredje perioden: 3–3 (59.54) Åke Stakkestad (Hampus Plato, Eero Teräväinen).

Straffar: 3–4 (65.00) Martin Johnsen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bik Karlskoga: 4-1-0

AIK: 4-1-0

Nästa match:

Bik Karlskoga: Vimmerby HC, hemma, 3 december

AIK: Mora IK, hemma, 3 december