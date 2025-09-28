AIK höll nollan och vann mot SDE

AIK vann med 3–0 mot SDE

Samuel Barthelson avgjorde för AIK

AIK:s starka defensiv briljerade

AIK höll nollan och vann på hemmaplan mot SDE i U18 regional öst herr. Matchen slutade 3–0 (1–0, 1–0, 1–0).

AIK–SDE – mål för mål

AIK tog ledningen efter 17.25, genom Samuel Barthelson på pass av Arvid Ermeskog och Frej Winqvist. Efter 16.53 i andra perioden slog Viking Simon till, framspelad av Samuel Barthelson och Alexander Hedberg Bouveron och gjorde 2–0. Till slut kom också 3–0 genom Vidar Liljeblad assisterad av Manne Arwenhed och Tobias Pärmeteg efter 10.32 i tredje perioden.

AIK vann senast lagen möttes med 6–1 i Ulriksdals IP.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 2 oktober. Då möter AIK Flemingsberg i Visättra Ishall 19.40. SDE tar sig an Almtuna hemma 20.10.

AIK–SDE 3–0 (1–0, 1–0, 1–0)

U18 regional öst herr, Ulriksdals IP

Första perioden: 1–0 (17.25) Samuel Barthelson (Arvid Ermeskog, Frej Winqvist).

Andra perioden: 2–0 (36.53) Viking Simon (Samuel Barthelson, Alexander Hedberg Bouveron).

Tredje perioden: 3–0 (50.32) Vidar Liljeblad (Manne Arwenhed, Tobias Pärmeteg).

Nästa match:

AIK: Flemingsbergs IK, borta, 2 oktober

SDE: Almtuna IS, hemma, 2 oktober