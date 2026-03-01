AIK höll nollan och tog stark seger mot Leksand

AIK vann med 4–0 mot Leksand

Arvid Ermeskog matchvinnare för AIK

AIK:s starka defensiv briljerade

Fyra mål framåt och hållen nolla. AIK tog en stabil seger på hemmaplan mot Leksand i U18 Nationell norra. Matchen slutade 4–0 (0–0, 2–0, 2–0).

Skellefteå AIK U18 nästa för AIK

Den första perioden slutade 0–0.

Arvid Ermeskog gjorde 1–0 till AIK 5.06 in i andra perioden efter förarbete från Linus Sundberg. Efter 16.16 i andra perioden slog Tobias Pärmeteg till framspelad av Arvid Ermeskog och gjorde 2–0.

13.12 in i tredje perioden slog Linus Sundberg till på pass av Albin Holmgren och Sixten Zakrisson och ökade ledningen. Christian Furuvik gjorde också 4–0 efter 17.27.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, AIK med 14–11 och Leksand med 16–15 i målskillnad.

När lagen möttes senast vann Leksand med 5–1.

I nästa match möter AIK Skellefteå AIK U18 hemma och Leksand möter Brynäs borta. Båda matcherna spelas lördag 7 mars 12.00.

AIK–Leksand 4–0 (0–0, 2–0, 2–0)

U18 Nationell norra, Ulriksdals IP

Andra perioden: 1–0 (25.06) Arvid Ermeskog (Linus Sundberg), 2–0 (36.16) Tobias Pärmeteg (Arvid Ermeskog).

Tredje perioden: 3–0 (53.12) Linus Sundberg (Albin Holmgren, Sixten Zakrisson), 4–0 (57.27) Christian Furuvik.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 3-1-1

Leksand: 3-0-2

Nästa match:

AIK: Skellefteå AIK, hemma, 7 mars 12.00

Leksand: Brynäs IF, borta, 7 mars 12.00