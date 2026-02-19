Efterlängtad seger för AIK-Hockey Härnösand U18 – steg åt rätt håll mot ÖSK/Ö-vik U18

AIK-Hockey Härnösand U18 vann med 4–3 mot ÖSK/Ö-vik U18

Alfred Sjöholm gjorde två mål för AIK-Hockey Härnösand U18

Theodor Melander matchvinnare för AIK-Hockey Härnösand U18

AIK-Hockey Härnösand U18 har haft en tuff period med sex raka förluster i U18 division 1 norra B fortsättning herr. Men borta mot ÖSK/Ö-vik U18 bröts den tuffa sviten. Det blev 3–4 (2–1, 1–2, 0–1) i matchen i Bjästa Ishall.

ÖSK/Ö-vik U18:s tränare André Strandman tyckte så här om matchen:

– Det var en jämn match där jag tycker att vi är spelförande under stora delar. Grabbarna jobbar hårt och står för en bra insats, men vi bjuder på några misstag som AIK – Hockey Härnösand är skickliga nog att ta vara på. Det blir avgörande i en så pass tight match.

Resultatet innebär att ÖSK/Ö-vik U18 nu har 13 förluster i rad.

Alfred Sjöholm tvåmålsskytt för AIK-Hockey Härnösand U18

ÖSK/Ö-vik U18 tog ledningen i första perioden genom Max Sjögren.

AIK-Hockey Härnösand U18 kvitterade till 1–1 genom Alfred Sjöholm efter 12.39.

ÖSK/Ö-vik U18 tog ledningen på nytt genom Theo Åström efter 19.52 i matchen.

AIK-Hockey Härnösand U18 kvitterade till 2–2 genom Wilmer Marklund i början av andra perioden i andra perioden.

Efter 5.46 gjorde ÖSK/Ö-vik U18 3–2 genom Joar Westberg.

AIK-Hockey Härnösand U18 gjorde 3–3 genom Alfred Sjöholm efter 6.28 av perioden.

12.49 in i tredje perioden fick Theodor Melander utdelning framspelad av Vladislavs Martukans och Hampus Karlström och avgjorde matchen. Därmed hade laget vänt matchen.

AIK-Hockey Härnösand U18:s Alfred Sjöholm stod för tre poäng, varav två mål.

ÖSK/Ö-vik U18 har fem förluster och 7–44 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan AIK-Hockey Härnösand U18 har en vinst och fyra förluster och 15–29 i målskillnad.

Med fyra omgångar kvar är ÖSK/Ö-vik U18 sist i serien medan AIK-Hockey Härnösand U18 är på sjunde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har AIK-Hockey Härnösand/Kramfors-Alliansen vunnit.

ÖSK/Ö-vik U18 möter Njurunda U18 i nästa match borta måndag 23 februari 19.30. AIK-Hockey Härnösand U18 möter samma dag Kovland U18 hemma.

ÖSK/Ö-vik U18–AIK-Hockey Härnösand U18 3–4 (2–1, 1–2, 0–1)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Bjästa Ishall

Första perioden: 1–0 (9.50) Max Sjögren, 1–1 (12.39) Alfred Sjöholm (Elliot Sjögren, Alexander Hellström), 2–1 (19.52) Theo Åström (Max Blomqvist, Viktor Lindström).

Andra perioden: 2–2 (24.31) Wilmer Marklund (Alfred Sjöholm, Hugo Ulander), 3–2 (25.46) Joar Westberg (Theo Åström, Max Blomqvist), 3–3 (26.28) Alfred Sjöholm (Alexander Hellström).

Tredje perioden: 3–4 (52.49) Theodor Melander (Vladislavs Martukans, Hampus Karlström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

ÖSK/Ö-vik U18: 0-0-5

AIK-Hockey Härnösand U18: 1-1-3

Nästa match:

ÖSK/Ö-vik U18: Njurunda SK, borta, 23 februari 19.30

AIK-Hockey Härnösand U18: Kovlands IshF, hemma, 23 februari 19.30