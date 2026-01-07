AIK fortsätter vinna på bortaplan – slog Östersunds IK med 2–6

Seger för AIK med 6–2 mot Östersunds IK

Daniel Muzito Bagenda tvåmålsskytt för AIK

Borna Kopac matchvinnare för AIK

AIK är riktigt svårslaget just nu och det framför allt på bortaplan, i hockeyallsvenskan. Nio segrar i rad på bortaplan har laget efter seger mot Östersunds IK. Matchen slutade 2–6 (1–2, 1–2, 0–2).

Daniel Muzito Bagenda gjorde två mål för AIK

AIK startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Scott Pooley och Daniel Muzito Bagenda innan Östersunds IK svarade och gjorde 2–1 genom Dennis Värmhed.

Östersunds IK kvitterade också till 2–2 genom Oliver Kandergård i andra perioden.

AIK gjorde dock två snabba mål och gick från 2–2 till 2–4, målen av Borna Kopac och Daniel Muzito Bagenda.

3.43 in i tredje perioden nätade AIK:s Oskar Magnusson framspelad av William Pethrus och Alfred Barklund och ökade ledningen.

Efter 17.54 slog Ludwig Blomstrand till på pass av Scott Pooley och Daniel Ljungman och ökade ledningen för AIK. Det fastställde slutresultatet till 2–6.

Daniel Muzito Bagenda gjorde två mål för AIK och ett assist och Scott Pooley stod för tre poäng, varav ett mål.

Båda lagen har nu tre vinster och två förluster på de senaste fem matcherna, Östersunds IK med 17–15 och AIK med 15–12 i målskillnad.

Östersunds IK stannar därmed på åttonde plats och AIK på femte plats i tabellen.

Nästa motstånd för Östersunds IK är Kalmar. AIK tar sig an Bik Karlskoga hemma. Båda matcherna spelas fredag 9 januari 19.00.

Östersunds IK–AIK 2–6 (1–2, 1–2, 0–2)

Hockeyallsvenskan, Östersund Arena

Första perioden: 0–1 (3.56) Scott Pooley (Ludwig Blomstrand, Daniel Ljungman), 0–2 (13.27) Daniel Muzito Bagenda (Christopher Bengtsson), 1–2 (16.32) Dennis Värmhed (Maksim Semjonov).

Andra perioden: 2–2 (35.53) Oliver Kandergård (Alexander Anderberg, Maksim Semjonov), 2–3 (37.09) Borna Kopac (Daniel Muzito Bagenda, Scott Pooley), 2–4 (37.27) Daniel Muzito Bagenda (Borna Kopac, Christopher Bengtsson).

Tredje perioden: 2–5 (43.43) Oskar Magnusson (William Pethrus, Alfred Barklund), 2–6 (57.54) Ludwig Blomstrand (Scott Pooley, Daniel Ljungman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östersunds IK: 3-1-1

AIK: 3-1-1

Nästa match:

Östersunds IK: Kalmar HC, borta, 9 januari 19.00

AIK: BIK Karlskoga, hemma, 9 januari 19.00