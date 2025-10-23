AIK fortsätter vinna – 5–4 mot Almtuna

AIK segrade – 5–4 mot Almtuna

AIK:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Elliot Östervall Lewis gjorde två mål för AIK

AIK är svårstoppat för tillfället. När laget mötte Almtuna borta i Upplandsbilforum Arena på torsdagen blev det ännu en seger. Slutresultatet 4–5 (0–1, 1–1, 3–3) innebär att AIK nu har åtta segrar i följd i U18 regional öst herr.

Victor Kumpulainen blev matchvinnare

Alexander Hedberg Bouveron gav AIK ledningen efter tio minuter på pass av Carl Norrbin och Wilmer Kronwall. Almtuna kvitterade till 1–1 genom Martin Kristoffer Moestue Lindseth i andra perioden.

AIK tog ledningen på nytt genom Elliot Östervall Lewis efter 16.50. AIK gjorde 1–3 genom Elliot Östervall Lewis som gjorde sitt andra mål efter 4.33 i tredje perioden.

Almtuna reducerade dock till 2–3 genom Robin Wallmark Holmström efter 5.13 av perioden.

Efter 7.13 gjorde AIK 2–4 genom Neo Nordstrand Jansson.

Almtuna gjorde 3–4 genom Jack Wernerson efter 7.39 av perioden.

Efter 14.13 gjorde AIK 3–5 genom Victor Kumpulainen och kom allt närmare segern.

Robin Wallmark Holmström reducerade förvisso men närmare än 4–5 kom inte Almtuna.

AIK:s Elliot Östervall Lewis stod för tre poäng, varav två mål.

Det här var Almtunas fjärde uddamålsförlust den här säsongen.

Almtuna möter Tyresö Hanviken Hockey i nästa match borta söndag 26 oktober 16.00. AIK möter samma dag Djurgården hemma.

Almtuna–AIK 4–5 (0–1, 1–1, 3–3)

U18 regional öst herr, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 0–1 (10.47) Alexander Hedberg Bouveron (Carl Norrbin, Wilmer Kronwall).

Andra perioden: 1–1 (34.14) Martin Kristoffer Moestue Lindseth (Melker Halvarsson, William Pecirep), 1–2 (36.50) Elliot Östervall Lewis (Carl Norrbin, Neo Nordstrand Jansson).

Tredje perioden: 1–3 (44.33) Elliot Östervall Lewis (Arvid Ermeskog), 2–3 (45.13) Robin Wallmark Holmström (Neo Björklund), 2–4 (47.13) Neo Nordstrand Jansson (Elliot Östervall Lewis, Arvid Ermeskog), 3–4 (47.39) Jack Wernerson (Martin Kristoffer Moestue Lindseth), 3–5 (54.13) Victor Kumpulainen (Vidar Liljeblad, Ludvig Schünzel), 4–5 (54.49) Robin Wallmark Holmström (William Pecirep, Melker Halvarsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 2-0-3

AIK: 5-0-0

Nästa match:

Almtuna: Tyresö Hanviken Hockey, borta, 26 oktober

AIK: Djurgårdens IF, hemma, 26 oktober