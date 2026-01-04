AIK fortsätter segersviten mot Timrå IK U18

AIK vann med 3–2 mot Timrå IK U18

Rasmus Kennlöv avgjorde för AIK

Täby blir nästa motstånd för Timrå IK U18

AIK fortsätter att ha det lätt mot Timrå IK U18 i U18 Nationell norra herr. På söndagen vann AIK på nytt – den här gången med 3–2 (1–1, 1–1, 1–0) borta i SCA Arena. Det var AIK:s femte raka seger mot Timrå IK U18.

Segermålet för AIK stod Rasmus Kennlöv för 17.51 in i tredje perioden.

Timrå IK U18–AIK – mål för mål

Loke Halldin gav gästerna AIK ledningen efter 13.21 på passning från Linus Sundberg och Rasmus Kennlöv.

Timrå IK U18 kvitterade till 1–1 efter 16.44 när Melker Lundgren hittade rätt på pass av Isac Eriksson och Elton Sandman.

Efter 3.56 i andra perioden tog laget ledningen återigen genom Melker Lundgren framspelad av Isac Eriksson och Elton Sandman.

Efter 10.36 i andra perioden slog Arvid Ermeskog till på pass av Samuel Barthelson och Christian Furuvik och kvitterade för AIK.

17.51 in i tredje perioden fick Rasmus Kennlöv utdelning framspelad av Carl Norrbin och Arvid Ermeskog och avgjorde matchen.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för AIK med 3–1.

Lagen möts på nytt i Ulriksdals IP den 15 februari.

Nästa gång lagen spelar i serien är måndag 5 januari. Då möter Timrå IK U18 Täby i SCA Arena 15.00. AIK tar sig an Östersunds IK U18 borta 14.15.

Timrå IK U18–AIK 2–3 (1–1, 1–1, 0–1)

U18 Nationell norra herr, SCA Arena

Första perioden: 0–1 (13.21) Loke Halldin (Linus Sundberg, Rasmus Kennlöv), 1–1 (16.44) Melker Lundgren (Isac Eriksson, Elton Sandman).

Andra perioden: 2–1 (23.56) Melker Lundgren (Isac Eriksson, Elton Sandman), 2–2 (30.36) Arvid Ermeskog (Samuel Barthelson, Christian Furuvik).

Tredje perioden: 2–3 (57.51) Rasmus Kennlöv (Carl Norrbin, Arvid Ermeskog).

Nästa match:

Timrå IK U18: IFK Täby HC, hemma, 5 januari 15.00

AIK: Östersunds IK, borta, 5 januari 14.15

