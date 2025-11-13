AIK besegrade Täby efter Walter Lundgrens dubbel

AIK vann med 4–2 mot Täby

Walter Lundgren gjorde två mål för AIK

Andra raka segern för AIK

Det blev AIK som gick segrande ur mötet med Täby i U18 regional öst topp 6 herr på hemmaplan, med 4–2 (0–0, 2–1, 2–1).

AIK tog därmed andra raka segern, efter 7–1 mot Huddinge IK i premiären.

Walter Lundgren tvåmålsskytt för AIK

Den första perioden slutade 0–0. Efter 1.33 i andra perioden gjorde Täby 0–1 genom Max Halfvards.

Därefter fixade AIK:s Carl Norrbin och Walter Lundgren att laget vände underläge till ledning med 2–1. AIK utökade ledningen genom Walter Lundgren som gjorde sitt andra mål efter 7.07 i tredje perioden.

Täby reducerade dock till 3–2 genom Ruben Palmers med 4.46 kvar att spela av perioden.

AIK kunde dock avgöra till 4–2 med tre sekunder kvar av matchen genom Rasmus Kennlöv.

När lagen möttes senast vann IFK Täby HC med 4–3 efter förlängning .

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 16 november. Då möter AIK SSK U18 i Ulriksdals IP 14.00. Täby tar sig an Almtuna borta 11.15.

AIK–Täby 4–2 (0–0, 2–1, 2–1)

U18 regional öst topp 6 herr, Ulriksdals IP

Andra perioden: 0–1 (21.33) Max Halfvards (Vincent Bäckdahl), 1–1 (24.16) Walter Lundgren (Arvid Ermeskog), 2–1 (26.49) Carl Norrbin.

Tredje perioden: 3–1 (47.07) Walter Lundgren (Neo Nordstrand Jansson), 3–2 (55.14) Ruben Palmers (Olle Fredén Ericsson, Malte Jansson), 4–2 (59.57) Rasmus Kennlöv.

Nästa match:

AIK: Södertälje SK, hemma, 16 november

Täby: Almtuna IS, borta, 16 november