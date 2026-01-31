AIK avgjorde i straffläggningen hemma mot Luleå

AIK vann med 4–3 efter straffar

AIK:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

AIK:s Petr Minar tvåmålsskytt

Det blev en riktigt tajt match när AIK tog emot Luleå i U20 nationell norra. Matchen avgjordes först efter straffar där hemmalaget var starkast. Slutresultatet blev 4–3 (0–2, 0–1, 3–0, 0–0, 1–0). Petr Minar blev hjälte i straffläggningen.

Segern var AIK:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Petr Minar gjorde två mål för AIK

Neo Hirsch gjorde 1–0 till Luleå efter bara 2.36 assisterad av Måns Josbrant och David Lövgren. Laget gjorde 0–2 efter 10.56 när Måns Josbrant fick träff efter pass från David Thomasson och Lukas Kral.

Efter 10.12 i andra perioden slog Ludwig Skårman till framspelad av David Thomasson och Wille Höglund och gjorde 0–3.

AIK reducerade och kvitterade till 3–3 i början av tredje perioden i tredje perioden.

AIK:s Petr Minar blev matchvinnare med den avgörande straffen för hemmalaget.

Det här var fjärde mötet mellan AIK och Luleå den här säsongen. Luleå HF har tagit två segrar före den här matchen. AIK vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

I nästa match möter AIK Skellefteå AIK U20 hemma och Luleå möter Djurgården borta. Båda matcherna spelas söndag 1 februari 12.00.

AIK–Luleå 4–3 (0–2, 0–1, 3–0, 0–0, 1–0)

U20 nationell norra, Ulriksdals IP

Första perioden: 0–1 (2.36) Neo Hirsch (Måns Josbrant, David Lövgren), 0–2 (10.56) Måns Josbrant (David Thomasson, Lukas Kral).

Andra perioden: 0–3 (30.12) Ludwig Skårman (David Thomasson, Wille Höglund).

Tredje perioden: 1–3 (44.25) Elliot Östervall Lewis (Lukas Schünzel, Patrik Jernfalk), 2–3 (45.41) Gustav Sjöqvist (Borna Kopac, Tim Lindström), 3–3 (50.05) Petr Minar.

Straffar: 4–3 (65.00) Petr Minar.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 4-1-0

Luleå: 2-2-1

Nästa match:

AIK: Skellefteå, hemma, 1 februari 12.00

Luleå: Djurgårdens IF, borta, 1 februari 12.00