Ahlgren och Göthe matchvinnare för Mariestad mot Helsingborg

Mariestad vann med 3–2 efter förlängning

Mariestads Alfred Ahlgren tvåmålsskytt

Lucas Göthe matchvinnare för Mariestad

Mariestad tog en stark seger mot Helsingborg borta i U18 regional syd vår. I förlängningen kunde bortalaget avgöra till 3–2 (0–1, 1–0, 1–1, 1–0) och ta bonuspoängen. Laget kvitterade i slutet av tredje perioden genom Alfred Ahlgren innan Lucas Göthe avgjorde.

– Tyvärr ingen vidare insats av oss idag. Tar med oss många lärdomar och jobbar vidare, tyckte Helsingborgs huvudtränare Alfred Panelin-Borg.

Alfred Ahlgren tvåmålsskytt för Mariestad

Isac Smyth gav Helsingborg ledningen efter 4.49 framspelad av Isak Paerremand.

Efter 4.20 i andra perioden slog Alfred Ahlgren till på pass av Viggo Eklund och Adrian Johnson och kvitterade för Mariestad.

Richárd Orgoványi gav Helsingborg ledningen efter 2.41 in i tredje perioden. Alfred Ahlgren stod för målet när Mariestad kvitterade till 2–2 med 13 sekunder kvar att spela assisterad av William Nyrén.

I förlängningen tog det 1.02 innan Mariestad också avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Lucas Göthe, på pass av Alfred Ahlgren och Viggo Eklund.

Det här betyder att Mariestad ligger på sjunde plats i tabellen och Helsingborg är på femte plats. Helsingborg var nia i tabellen för åtta dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 8 mars i Mariehus Arena.

Söndag 8 februari möter Helsingborg Vita Hästen hemma 13.00 och Mariestad möter Karlskrona hemma 14.00.

Helsingborg–Mariestad 2–3 (1–0, 0–1, 1–1, 0–1)

U18 regional syd vår, Olympiarinken

Första perioden: 1–0 (4.49) Isac Smyth (Isak Paerremand).

Andra perioden: 1–1 (24.20) Alfred Ahlgren (Viggo Eklund, Adrian Johnson).

Tredje perioden: 2–1 (42.41) Richárd Orgoványi, 2–2 (59.47) Alfred Ahlgren (William Nyrén).

Förlängning: 2–3 (61.02) Lucas Göthe (Alfred Ahlgren, Viggo Eklund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Helsingborg: 2-1-2

Mariestad: 3-0-2

Nästa match:

Helsingborg: HC Vita Hästen, hemma, 8 februari 13.00

Mariestad: Karlskrona HK, hemma, 8 februari 14.00