Ahlgren bakom Mariestads seger mot Tranås J18

Mariestad vann med 4–3 mot Tranås J18

Mariestads Alfred Ahlgren tvåmålsskytt

Tredje förlusten i följd för Tranås J18

Mariestad vann mötet med Tranås J18 hemma med 4–3 (3–0, 1–2, 0–1) på torsdagen i U18 regional syd vår.

– Vi kommer undan med tre poäng Vi gör ingen vidare match kommer ut ganska bra i första men är alldeles för dåliga i de andra två perioderna Vi gör inte jobbet och följer det vi pratar om. Vi är glada för segern ny match på söndag där vi hoppas på en bättre match över 60 min, kommenterade Mariestads tränare Fredrik Ahlgren.

Alfred Ahlgren med två mål för Mariestad

Mariestad stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Tranås J18 reducerade dock till 3–1 genom Elias Bodin efter 10.11 av perioden.

Efter 14.16 i andra perioden ökade Mariestad på till 4–1 på nytt genom Alfred Ahlgren.

Tranås J18 gjorde 4–2 genom Leo Andersson efter 19.40 av perioden.

Vincent Sjöö-Laisio såg till att Tranås J18 reducerade igen efter 1.48 i tredje perioden framspelad av Leo Andersson och Elias Lindén. Det fastställde slutresultatet till 4–3.

Med tre omgångar kvar är Mariestad på åttonde plats i tabellen medan Tranås J18 är på tionde plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Mariestads BoIS HC har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Tranås AIF IF vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Söndag 1 mars möter Mariestad Borås hemma 14.00 och Tranås J18 möter Oskarshamn hemma 13.00.

Mariestad–Tranås J18 4–3 (3–0, 1–2, 0–1)

U18 regional syd vår, Mariehus Arena

Första perioden: 1–0 (3.04) Elliot Lundmark (Måns Holm), 2–0 (11.00) Alfred Ahlgren (Adrian Johnson, Gustav Persson), 3–0 (13.31) Collin Eklund (Lucas Göthe, Gustav Persson).

Andra perioden: 3–1 (30.11) Elias Bodin (Axel Kernell, Milo Carlswärd), 4–1 (34.16) Alfred Ahlgren (Viggo Eklund, Adrian Johnson), 4–2 (39.40) Leo Andersson (Vincent Sjöö-Laisio).

Tredje perioden: 4–3 (41.48) Vincent Sjöö-Laisio (Leo Andersson, Elias Lindén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mariestad: 2-0-3

Tranås J18: 1-0-4

Nästa match:

Mariestad: Borås HC, hemma, 1 mars 14.00

Tranås J18: IK Oskarshamn, hemma, 1 mars 13.00