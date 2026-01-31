Affe Rapp i målform när Halmstad HF vann mot Borås

Halmstad HF segrade – 5–1 mot Borås

Halmstad HF:s Affe Rapp tvåmålsskytt

Andra raka segern för Halmstad HF

Hemmalaget Halmstad HF vann mot Borås i U20 region syd vår. 5–1 (2–0, 3–1, 0–0) slutade lördagens match.

– I think today we 21 guys who played together, worked their butts off for sixty minutes, and were rewarded with a solid three points. Really strong game from our goalie Emvall, which gives the rest of the team confidence in front of him, kommenterade Halmstad HF:s huvudtränare Matthew Bliss.

Borås tränare Petri Mylläri tyckte så här om matchen:

– En rakt igenom slätstruken match från vår sida vi var inte beredda att betala priset för att vinna en hockeymatch och därmed vann Halmstad rättvist.

Halmstad HF startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 57 sekunder slog Carl Sjulander till framspelad av Julius Roth och Elton Lindeborg. Laget gjorde också 2–0 när Affe Rapp hittade rätt assisterad av Carl Sjulander och Elton Lindeborg efter 15.12.

Halmstad HF hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 3–0 efter 3.08 genom Patrik Kosa och gick upp till 4–0 innan Borås svarade.

I periodpausen hade Halmstad HF ledningen med 5–1.

I tredje perioden höll Halmstad HF i sin 5–1-ledning och vann.

Halmstad HF:s Elton Lindeborg hade tre assists och Carl Sjulander gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

I tabellen innebär det här att Halmstad HF nu ligger på fjärde plats i tabellen. Borås är på andra plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Borås HC har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Halmstad Hammers HC vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 7 februari. Då möter Halmstad HF IF Troja-Ljungby i SP Arena 12.00. Borås tar sig an Olofström hemma 14.00.

Halmstad HF–Borås 5–1 (2–0, 3–1, 0–0)

U20 region syd vår, Halmstad Arena

Första perioden: 1–0 (0.57) Carl Sjulander (Julius Roth, Elton Lindeborg), 2–0 (15.12) Affe Rapp (Carl Sjulander, Elton Lindeborg).

Andra perioden: 3–0 (23.08) Patrik Kosa (Alexey Rupi, Matheo Rix), 4–0 (27.56) Affe Rapp (Carl Sjulander, Elton Lindeborg), 4–1 (34.47) Joel Greén (Jakob Leinonen, Elia Wicky), 5–1 (38.36) Jonathan Petersson (Julius Roth, Sixten Karlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Halmstad HF: 2-0-3

Borås: 3-1-1

Nästa match:

Halmstad HF: IF Troja-Ljungby, borta, 7 februari 12.00

Borås: Olofströms IK, hemma, 7 februari 14.00