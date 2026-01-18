Aaram Olsen och Törnqvist säkrade segern för Örebro Hockey U18 mot Färjestad

Örebro Hockey U18 vann med 6–5 efter förlängning

Olle Törnqvist gjorde två mål för Örebro Hockey U18

Andra raka segern för Örebro Hockey U18

Det var lika efter 60 minuter efter en sen kvittering av Örebro Hockey U18:s William Aaram Olsen och i förlängningen kunde Örebro Hockey U18 avgöra den jämna matchen borta mot Färjestad i U18 Nationell södra herr genom Olle Törnqvist efter 9 sekunder. Slutresultatet blev 5–6 (2–0, 1–2, 2–3, 0–1).

Örebro Hockey U18:s tränare Philip Bjursäter om matchen:

– Kul match, det svängde fram och tillbaka i stort sett hela tiden, jag är nöjd att vi lyckats komma tillbaka flera gånger om för att sedan få till en sen kvittering och ett snabbt avgörande i övertiden. En riktigt moralhöjare för oss som lag.

Olle Törnqvist med två mål för Örebro Hockey U18

Simon Näslund gav Färjestad ledningen efter 5.55 på passning från Jonathan Granquist och Wille Andersson Jöhnk. Laget gjorde 2–0 efter 12.32 när Alexander Nilsson slog till efter förarbete av Leo Kinnersjö.

I andra perioden var det i stället Örebro Hockey U18 som hade övertaget. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 3–2.

I tredje perioden gick Färjestad upp i en 4–2-ledning med 13.25 kvar att spela. Men Örebro Hockey U18 vände matchen och vann med 6–5. Det matchvinnande 6–5-målet gjorde Olle Törnqvist med 19.51 kvar att spela av matchen.

Matchvinnare för bortalaget Örebro Hockey U18 blev Olle Törnqvist som nio sekunder in i förlängningen satte det avgörande 6–5-målet.

Olle Törnqvist gjorde två mål för Örebro Hockey U18 och tre assist och Carl Gustafsson stod för tre poäng, varav ett mål.

Det här var fjärde mötet mellan Färjestad och Örebro Hockey U18 den här säsongen. Örebro HK har tagit två segrar före den här matchen. Färjestads BK vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Färjestad tar sig an Grums i nästa match hemma onsdag 21 januari 19.00. Örebro Hockey U18 möter Huddinge IK hemma lördag 24 januari 12.30.

Färjestad–Örebro Hockey U18 5–6 (2–0, 1–2, 2–3, 0–1)

U18 Nationell södra herr, Löfbergs Arena

Första perioden: 1–0 (5.55) Simon Näslund (Jonathan Granquist, Wille Andersson Jöhnk), 2–0 (12.32) Alexander Nilsson (Leo Kinnersjö).

Andra perioden: 2–1 (33.17) Carl Gustafsson (Benjamin Ask Haglund, Olle Törnqvist), 3–1 (35.44) Max Haglund (Joacim Olsson, Jonathan Granquist), 3–2 (39.14) Svante Forsman (Lucas Roynezon, William Aaram Olsen).

Tredje perioden: 4–2 (46.35) Wille Andersson Jöhnk, 4–3 (48.06) William Olofsson (Olle Törnqvist, Carl Gustafsson), 4–4 (56.41) Olle Törnqvist (Carl Gustafsson, William Olofsson), 5–4 (58.52) Max Haglund (Joacim Olsson, Vilgot Nygren), 5–5 (59.41) William Aaram Olsen (Olle Törnqvist).

Förlängning: 5–6 (60.09) Olle Törnqvist (Lucas Roynezon).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 2-2-1

Örebro Hockey U18: 3-2-0

Nästa match:

Färjestad: Grums IK, hemma, 21 januari 19.00

Örebro Hockey U18: Huddinge IK, hemma, 24 januari 12.30