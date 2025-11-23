Aapo Vanninen det stora utropstecknet när Örebro Hockey U20 slog Linköping
Örebro Hockey U20 besegrade Linköping hemma i U20 nationell södra med 5–0 (1–0, 1–0, 3–0). Men mycket snack handlade om Aapo Vanninen – som gjorde ett hattrick för Örebro Hockey U20.
Örebro Hockey U20:s Aapo Vanninen tremålsskytt
Axel Elofsson gjorde 1–0 till Örebro Hockey U20 efter 16.19 efter förarbete från Felix Färhammar och Niklas Aaram Olsen.
Efter 10.36 i andra perioden slog Aapo Vanninen till på pass av Oscar Olsson och Arvid Jansson och gjorde 2–0.
Örebro Hockey U20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Aapo Vanninen, som gjorde två mål, och Noah Pettersson Askling.
Örebro Hockey U20:s Aapo Vanninen gjorde tre mål.
För Linköping gör resultatet att man nu ligger på sjätte plats i tabellen medan Örebro Hockey U20 är på andra plats.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.
I nästa omgång har Örebro Hockey U20 Rögle hemma i Trängens IP, lördag 29 november 16.00. Linköping spelar borta mot HV 71 onsdag 26 november 19.00.
Örebro Hockey U20–Linköping 5–0 (1–0, 1–0, 3–0)
U20 nationell södra, Behrn Arena
Första perioden: 1–0 (16.19) Axel Elofsson (Felix Färhammar, Niklas Aaram Olsen).
Andra perioden: 2–0 (30.36) Aapo Vanninen (Oscar Olsson, Arvid Jansson).
Tredje perioden: 3–0 (43.20) Noah Pettersson Askling (Lukas Svensson), 4–0 (54.14) Aapo Vanninen (Philip Larsson, Joel Larsson), 5–0 (56.03) Aapo Vanninen.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Örebro Hockey U20: 3-0-2
Linköping: 1-1-3
Nästa match:
Örebro Hockey U20: Rögle, hemma, 29 november
Linköping: HV 71, borta, 26 november
