Aapo Vanninen det stora utropstecknet när Örebro Hockey U20 slog Linköping

Örebro Hockey U20 vann med 5–0 mot Linköping

Örebro Hockey U20 besegrade Linköping hemma i U20 nationell södra med 5–0 (1–0, 1–0, 3–0). Men mycket snack handlade om Aapo Vanninen – som gjorde ett hattrick för Örebro Hockey U20.

Axel Elofsson gjorde 1–0 till Örebro Hockey U20 efter 16.19 efter förarbete från Felix Färhammar och Niklas Aaram Olsen.

Efter 10.36 i andra perioden slog Aapo Vanninen till på pass av Oscar Olsson och Arvid Jansson och gjorde 2–0.

Örebro Hockey U20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–0. Målen i sista perioden gjordes av Aapo Vanninen, som gjorde två mål, och Noah Pettersson Askling.

För Linköping gör resultatet att man nu ligger på sjätte plats i tabellen medan Örebro Hockey U20 är på andra plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa omgång har Örebro Hockey U20 Rögle hemma i Trängens IP, lördag 29 november 16.00. Linköping spelar borta mot HV 71 onsdag 26 november 19.00.

Örebro Hockey U20–Linköping 5–0 (1–0, 1–0, 3–0)

U20 nationell södra, Behrn Arena

Första perioden: 1–0 (16.19) Axel Elofsson (Felix Färhammar, Niklas Aaram Olsen).

Andra perioden: 2–0 (30.36) Aapo Vanninen (Oscar Olsson, Arvid Jansson).

Tredje perioden: 3–0 (43.20) Noah Pettersson Askling (Lukas Svensson), 4–0 (54.14) Aapo Vanninen (Philip Larsson, Joel Larsson), 5–0 (56.03) Aapo Vanninen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey U20: 3-0-2

Linköping: 1-1-3

Nästa match:

Örebro Hockey U20: Rögle, hemma, 29 november

Linköping: HV 71, borta, 26 november