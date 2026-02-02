7–1 mot Brinken innebär första vinsten för IK Göta

IK Göta segrade – 7–1 mot Brinken

Simon Åström avgjorde för IK Göta

Första segern för IK Göta

IK Göta har till slut, efter tolv spelade matcher, spräckt sin nolla i segerkolumnen i U20 region öst fortsättning herr. Säsongens första seger kom på hemmaplan mot Brinken, en match som IK Göta vann med 7–1 (3–0, 1–0, 3–1).

Senast lagen möttes tog Brinken en storseger med 7–2, men den här gången var det IK Göta som var starkare.

IK Göta–Brinken – mål för mål

IK Göta stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Efter 17.04 i andra perioden slog William Ekström till på pass av Viktor Bergnäs och Jakob Onval och gjorde 4–0.

4.17 in i tredje perioden fick William Ekström utdelning på nytt på pass av Ture Rinman och ökade ledningen. 8.13 in i perioden nätade Brinkens Hugo Glimskog framspelad av Henning Modin och Jacob Fogel och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Brinken. Gustav Fondelius stod för målet när IK Göta ökade också ledningen till 6–1 med 1.46 kvar att spela efter förarbete av William Ekström och Yehor Trypolskyi. Laget avslutade matchen med sitt 7–1-mål med 21 sekunder kvar att spela genom Gabriel Onval assisterad av Oliver Svärd Sörman. 7–1-målet blev matchens sista.

William Ekström gjorde två mål för IK Göta och spelade dessutom fram till tre mål och Yehor Trypolskyi hade tre assists.

Det här betyder att IK Göta är kvar på tionde och sista plats och Brinken stannar på nionde plats, i serien.

IK Göta tar sig an Huddinge i nästa match hemma lördag 7 februari 17.30. Brinken möter samma dag 17.40 Flemingsberg hemma.

IK Göta–Brinken 7–1 (3–0, 1–0, 3–1)

U20 region öst fortsättning herr, HCL Tech Arena

Första perioden: 1–0 (4.38) Anton Larsson (William Ekström, Yehor Trypolskyi), 2–0 (9.59) Simon Åström (Benjamin Lejon), 3–0 (16.01) Gustav Fondelius (William Ekström, Yehor Trypolskyi).

Andra perioden: 4–0 (37.04) William Ekström (Viktor Bergnäs, Jakob Onval).

Tredje perioden: 5–0 (44.17) William Ekström (Ture Rinman), 5–1 (48.13) Hugo Glimskog (Henning Modin, Jacob Fogel), 6–1 (58.14) Gustav Fondelius (William Ekström, Yehor Trypolskyi), 7–1 (59.39) Gabriel Onval (Oliver Svärd Sörman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

IK Göta: 1-0-4

Brinken: 1-1-3

Nästa match:

IK Göta: Huddinge IK, hemma, 7 februari 17.30

Brinken: Flemingsbergs IK, hemma, 7 februari 17.40