6–2-seger för Gisla/Nittorp – besegrade Västervik

Gisla/Nittorp vann med 6–2 mot Västervik

Sixten Bjurbäck matchvinnare för Gisla/Nittorp

Fyra raka mål för Gisla/Nittorp

Gisla/Nittorp segrade mot Västervik hemma i Gislerinken i U18 division 1 syd B herr. 6–2 (2–1, 3–1, 1–0) slutade matchen på söndagen.

Tranås J18 nästa för Gisla/Nittorp

Gisla/Nittorp tog ledningen i början av första perioden genom Wilmer Bjelke.

Västervik kvitterade till 1–1 genom Olle Davidsson med 3.56 kvar att spela.

Gisla/Nittorp gjorde 2–1 genom Carl Hartvigsson efter 19.42 i matchen. Gisla/Nittorp stod därefter för tre raka mål i andra perioden när laget gick från 2–1 till 5–1.

Västervik reducerade dock på nytt till 5–2 genom Liam Johansson med 4.12 kvar att spela av perioden. Christoffer Torell stod för målet när Gisla/Nittorp punkterade matchen med ett 6–2-mål med 1.01 kvar att spela. Det fastställde slutresultatet till 6–2.

Gisla/Nittorps Christoffer Torell stod för två mål och tre assists och Wilmer Bjelke gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Säsongens första möte lagen emellan vann Västerviks IK med 8–4.

Gisla/Nittorp möter Tranås J18 i nästa match borta söndag 16 november 14.00. Västervik möter samma dag Mariestad hemma.

Gisla/Nittorp–Västervik 6–2 (2–1, 3–1, 1–0)

U18 division 1 syd B herr, Gislerinken

Första perioden: 1–0 (0.13) Wilmer Bjelke (Christoffer Torell), 1–1 (16.04) Olle Davidsson (Kasper Rosenquist), 2–1 (19.42) Carl Hartvigsson (Wilmer Bjelke, Christoffer Torell).

Andra perioden: 3–1 (20.24) Sixten Bjurbäck (Sigge Bjelke, Christoffer Torell), 4–1 (24.16) Christoffer Torell (Carl Hartvigsson), 5–1 (35.10) Sixten Bjurbäck (Kevin Olsson, Wilmer Bjelke), 5–2 (35.48) Liam Johansson (Axel Coutts, Anthon Lovenhill).

Tredje perioden: 6–2 (58.59) Christoffer Torell.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Gisla/Nittorp: 3-1-1

Västervik: 2-1-2

Nästa match:

Gisla/Nittorp: Tranås AIF IF, borta, 16 november

Västervik: Mariestads BoIS HC, hemma, 16 november