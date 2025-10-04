5–2-seger för Wings HC Arlanda mot Järfälla

Wings HC Arlanda segrade – 5–2 mot Järfälla

Emil Sahlman matchvinnare för Wings HC Arlanda

Fyra mål för Wings HC Arlanda utan svar

Wings HC Arlanda segrade hemma i Pinbackshallen mot Järfälla i första matchen i U20 Div 1 östra A herr. 5–2 (2–0, 0–0, 3–2) slutade matchen på lördagen.

IFK Täby HC nästa för Wings HC Arlanda

Wings HC Arlanda tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Wings HC Arlanda startade också tredje perioden starkast. Laget gick upp till en 4–0-ledning. Men Järfälla svarade och gjorde 4–1.

Därefter var det dock Wings HC Arlanda som avgjorde. Laget gjorde 5–1 med åtta minuter kvar att spela genom Carlh Rosenqvist på pass av Eliott Zetterberg. Järfälla hann få in en reducering till och slutresultatet blev 5–2.

Den 20 oktober möts lagen återigen, då i Järfälla Ishall.

Wings HC Arlanda tar sig an IFK Täby HC i nästa match borta onsdag 8 oktober 20.05. Järfälla möter Östhammars SK U20 hemma lördag 11 oktober 16.30.

Wings HC Arlanda–Järfälla 5–2 (2–0, 0–0, 3–2)

U20 Div 1 östra A herr, Pinbackshallen

Första perioden: 1–0 (4.42) Vilmer Asp (Isac Harju), 2–0 (15.47) Erik Wickström (Carlh Rosenqvist, Alexander Oskarsson).

Tredje perioden: 3–0 (41.05) Emil Sahlman (Vilgot Olsson, Edvin Stenerhag), 4–0 (47.39) Eliott Zetterberg (Ville Pitkänen, Kevin Ponechal), 4–1 (47.55) Radin Houshmand, 5–1 (52.57) Carlh Rosenqvist (Eliott Zetterberg), 5–2 (54.52) Pelle Gebing (Alexander Mäkelä, Robin Persson).

Nästa match:

Wings HC Arlanda: IFK Täby HC, borta, 8 oktober

Järfälla: Östhammars SK, hemma, 11 oktober