5–2-seger för San Jose – besegrade New Jersey

San Jose vann med 5–2 mot New Jersey

Alexander Wennberg matchvinnare för San Jose

Andra förlusten i rad för New Jersey

San Jose segrade mot New Jersey hemma i SAP Center at San Jose i NHL. 5–2 (3–1, 2–0, 0–1) slutade matchen på fredagen.

San Jose–New Jersey – mål för mål

San Jose stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

New Jersey reducerade dock till 3–1 genom Dawson Mercer. Andra perioden var länge mållös. San Jose gick från 3–1 till 5–1 genom två snabba mål på 1.40 i slutet av perioden av Will Smith och Tyler Toffoli. 4.19 in i tredje perioden nätade New Jerseys Dawson Mercer på nytt på pass av Dougie Hamilton och Jesper Bratt och reducerade. Mer än så blev det dock inte för New Jersey.

Säsongens första möte lagen emellan vann New Jersey Devils med 3–1.

I nästa match möter San Jose Colorado hemma på lördag 1 november 21.00. New Jersey möter Los Angeles söndag 2 november 02.00 borta.

San Jose–New Jersey 5–2 (3–1, 2–0, 0–1)

NHL, SAP Center at San Jose

Första perioden: 1–0 (0.42) William Eklund, 2–0 (12.12) Philipp Kurashev, 3–0 (15.47) Alexander Wennberg.

Andra perioden: 4–1 (36.50) Will Smith, 5–1 (38.30) Tyler Toffoli (Dmitrij Orlov).

Tredje perioden: 5–2 (44.19) Dawson Mercer (Dougie Hamilton, Jesper Bratt).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

San Jose: 3-0-2

New Jersey: 3-0-2

Nästa match:

San Jose: Colorado Avalanche, hemma, 1 november

New Jersey: Los Angeles Kings, borta, 2 november