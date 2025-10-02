5–2-seger för Brynäs – besegrade Timrå IK

Brynäs vann med 5–2 mot Timrå IK

Johannes Kinnvall matchvinnare för Brynäs

Tredje förlusten i rad för Timrå IK

Brynäs segrade mot Timrå IK hemma i Monitor ERP Arena i SHL. 5–2 (3–0, 0–2, 2–0) slutade matchen på torsdagen.

Brynäs–Timrå IK – mål för mål

Brynäs stod för tre raka mål i början av första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 4.39. Timrå IK reducerade dock till både 3–1 och 3–2 genom Eddie Genborg och Anton Heikkinen i andra perioden. I tredje perioden gjorde Brynäs 4–2 efter 1.03 genom Oskar Lindblom framspelad av Johan Larsson och Mattias Norlinder. Och med bara 22 sekunder kvar satte Anton Rödin avgörande 5–2 på pass av Greg Scott och Nicklas Bäckström.

Johannes Kinnvall gjorde ett mål för Brynäs och två målgivande passningar.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Brynäs med 15–17 och Timrå IK med 10–14 i målskillnad.

I nästa match möter Brynäs Färjestad borta och Timrå IK möter Luleå hemma. Båda matcherna spelas lördag 4 oktober 18.00.

Brynäs–Timrå IK 5–2 (3–0, 0–2, 2–0)

SHL, Monitor ERP Arena

Första perioden: 1–0 (2.21) Lucas Pettersson (Johannes Kinnvall, Robert Hägg), 2–0 (6.26) Michal Kempny (Johannes Kinnvall, Linus Ölund), 3–0 (7.00) Johannes Kinnvall (Bobby Trivigno).

Andra perioden: 3–1 (25.18) Eddie Genborg (Anton Heikkinen, Simon Forsmark), 3–2 (35.03) Anton Heikkinen.

Tredje perioden: 4–2 (41.03) Oskar Lindblom (Johan Larsson, Mattias Norlinder), 5–2 (59.38) Anton Rödin (Greg Scott, Nicklas Bäckström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 2-0-3

Timrå IK: 2-1-2

Nästa match:

Brynäs: Färjestads BK, borta, 4 oktober

Timrå IK: Luleå HF, hemma, 4 oktober