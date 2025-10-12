5–2-seger för Boden mot Lycksele

Boden vann med 5–2 mot Lycksele

Bodens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Elton Bjärenfall matchvinnare för Boden

Boden segrade hemma i Hive Arena mot Lycksele i U18 division 1 norra A herr. 5–2 (1–1, 1–0, 3–1) slutade matchen på söndagen.

Segern var Bodens fjärde på de senaste fem matcherna.

Haparanda nästa för Boden

Första perioden var jämn. Lycksele inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Emmett Lindberg efter 2.27, men Boden kvitterade genom Riko Pippuri efter 9.21. Boden gjorde också 2–1 efter 4.27 i andra perioden när Richard Bina slog till. 8.03 in i tredje perioden nätade Bodens Elton Bjärenfall framspelad av Viktor Lingbro Thun och Axel Cederlund och ökade ledningen.

8.57 in i perioden slog Vidar Högberg till på pass av Elias Aljowi och Albin Dahlberg och reducerade. Men mer än så orkade Lycksele inte med.

Efter 14.06 slog Alex Lundberg till framspelad av Riko Pippuri och Axel Matti och ökade ledningen för Boden.

Laget punkterade matchen med ett 5–2-mål med 42 sekunder kvar att spela genom Melvin Nyman.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Boden på sjätte plats och Lycksele på nionde plats.

Den 7 december tar lagen sig an varandra igen, då i Swoosh Arena.

Onsdag 15 oktober 19.15 spelar Boden borta mot Haparanda. Lycksele möter Burträsk hemma i Swoosh Arena måndag 20 oktober 19.00.

Boden–Lycksele 5–2 (1–1, 1–0, 3–1)

U18 division 1 norra A herr, Hive Arena

Första perioden: 0–1 (2.27) Emmett Lindberg (Oskar Vedbring, Pontus Löfgren), 1–1 (9.21) Riko Pippuri (Alex Lundberg).

Andra perioden: 2–1 (24.27) Richard Bina.

Tredje perioden: 3–1 (48.03) Elton Bjärenfall (Viktor Lingbro Thun, Axel Cederlund), 3–2 (48.57) Vidar Högberg (Elias Aljowi, Albin Dahlberg), 4–2 (54.06) Alex Lundberg (Riko Pippuri, Axel Matti), 5–2 (59.18) Melvin Nyman.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boden: 4-0-1

Lycksele: 0-2-3

Nästa match:

Boden: HaparandaTornio UHC, borta, 15 oktober

Lycksele: Burträsk HC, hemma, 20 oktober