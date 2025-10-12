4–3 mot Karlskrona innebär första segern för Vita Hästen

Seger för Vita Hästen med 4–3 efter förlängning

Vita Hästens Charlie Bäckström tvåmålsskytt

Oskarshamn nästa för Vita Hästen

Vita Hästen har till slut spräckt sin nolla i segerkolumnen i U18 regional syd herr, efter nio spelade matcher. Säsongens första seger kom på hemmaplan mot Karlskrona, en match som Vita Hästen vann med 4–3 (3–1, 0–2, 0–0, 1–0) efter förlängning.

Segermålet för Vita Hästen stod Charlie Bäckström för 2.00 in i förlängningen.

Charlie Bäckström gjorde två mål för Vita Hästen

Vita Hästen tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.16 genom Charlie Bäckström och gick upp till 2–0. Karlskrona kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Vita Hästen dock ryckt åt sig ledningen med 3–1. Karlskrona reducerade och kvitterade till 3–3 genom Max Frykberg och Oliver Ulander i andra perioden. Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning. Matchvinnare för hemmalaget Vita Hästen blev Charlie Bäckström som 2.00 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Vita Hästens Charlie Bäckström stod för två mål och ett assist.

Förlusten var Karlskronas andra uddamålsförlust.

I nästa match, torsdag 16 oktober möter Vita Hästen Oskarshamn hemma i Himmelstalundshallen 19.40 medan Karlskrona spelar hemma mot Malmö 19.00.

Vita Hästen–Karlskrona 4–3 (3–1, 0–2, 0–0, 1–0)

U18 regional syd herr, Himmelstalundshallen

Första perioden: 1–0 (1.16) Charlie Bäckström (Lukas Dahl, Linus Boman), 2–0 (6.14) Robin Nilsson (Kingston Mckenzie), 2–1 (6.30) Isak Melkersson (Oliver Ulander, Romeo Lerebäck), 3–1 (13.18) Lukas Dahl (Albert Stierndahl, Charlie Bäckström).

Andra perioden: 3–2 (23.37) Max Frykberg (Elis Backendal, Albin Bjarkå), 3–3 (39.49) Oliver Ulander.

Förlängning: 4–3 (62.00) Charlie Bäckström (Vidar Torstensson, Karl Emvall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vita Hästen: 1-1-3

Karlskrona: 2-1-2

Nästa match:

Vita Hästen: IK Oskarshamn, hemma, 16 oktober

Karlskrona: IF Malmö Redhawks, hemma, 16 oktober