4–3 mot Kållered innebär första segern för Grästorp/Sörhaga Alingsås

Grästorp/Sörhaga Alingsås har till slut spräckt sin nolla i segerkolumnen i U18 division 1 syd A, efter elva spelade matcher. Säsongens första seger kom på hemmaplan mot Kållered, en match som Grästorp/Sörhaga Alingsås vann med 4–3 (2–2, 1–1, 0–0, 0–0, 1–0) efter straffar.

Resultatet innebär att Kållered nu har sex förluster i rad.

Kållered tog ledningen i början av första perioden genom Elias Kuhlin.

Grästorp/Sörhaga Alingsås kvitterade till 1–1 genom Helge Karlsson efter 7.27.

Efter 8.04 i matchen gjorde Kållered 1–2 genom Elias Kuhlin som gjorde sitt andra mål.

Grästorp/Sörhaga Alingsås gjorde 2–2 genom Thor Andersson efter 10.49.

Efter 8.07 i andra perioden slog Liam Nilsson till framspelad av Elias Kuhlin och Gustav Corneliusson och gav Kållered ledningen.

Grästorp/Sörhaga Alingsås Helge Karlsson gjorde 3–3 efter 12.16 på pass av Elvin Berndtson.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.

Grästorp/Sörhaga Alingsås vann straffläggningen efter att Helge Karlsson satt den avgörande straffen. Målet var Helge Karlssons femte i U18 division 1 syd A.

Kållereds Elias Kuhlin stod för tre poäng, varav två mål. Helge Karlsson gjorde tre mål för Grästorp/Sörhaga Alingsås.

Lagens första möte för säsongen vann Kållered SK med 3–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är fredag 28 november. Då möter Grästorp/Sörhaga Alingsås Bäcken i Marconihallen 19.40. Kållered tar sig an Hisingen hemma 19.30.

Grästorp/Sörhaga Alingsås–Kållered 4–3 (2–2, 1–1, 0–0, 0–0, 1–0)

U18 division 1 syd A, Åse & Viste Arena

Första perioden: 0–1 (5.56) Elias Kuhlin, 1–1 (7.27) Helge Karlsson (John Andersson), 1–2 (8.04) Elias Kuhlin (Simon Lindgren), 2–2 (10.49) Thor Andersson (Leo Larsson).

Andra perioden: 2–3 (28.07) Liam Nilsson (Elias Kuhlin, Gustav Corneliusson), 3–3 (32.16) Helge Karlsson (Elvin Berndtson).

Straffar: 4–3 (65.00) Helge Karlsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grästorp/Sörhaga Alingsås: 1-0-4

Kållered: 0-1-4

Nästa match:

Grästorp/Sörhaga Alingsås: Bäcken HC, borta, 28 november

Kållered: Hisingens IK, hemma, 28 november