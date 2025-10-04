4–2-seger för Växjö – besegrade VIK Hockey U20

Växjö vann med 4–2 mot VIK Hockey U20

Albin Laksonen avgjorde för Växjö

Sjunde förlusten i följd för VIK Hockey U20

Växjö segrade efter underläge mot VIK Hockey U20 hemma i Växjö Ishall i U20 nationell södra. 4–2 (0–1, 2–0, 2–1) slutade matchen på lördagen.

SSK U20 nästa för Växjö

VIK Hockey U20 tog ledningen efter 15.28 genom Linus Rydell framspelad av Sam Thörnqvist och Alvin Wengrud. Max Isaksson och Morgan Anderberg såg till att Växjö vände till ledning med 2–1. Växjö gjorde två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 2–1 till 4–1, målen av Albin Laksonen och Malte Brolin. Målen punkterade matchen.

Ludwig Clang reducerade förvisso, men närmare än 4–2 kom inte VIK Hockey U20. Växjö tog därmed en stabil seger.

Morgan Anderberg gjorde ett mål för Växjö och två målgivande passningar.

För Växjö gör resultatet att man nu ligger på åttonde plats i tabellen medan VIK Hockey U20 är på tionde och sista plats.

Växjö möter SSK U20 i nästa match hemma söndag 5 oktober 12.00. VIK Hockey U20 möter samma dag Frölunda borta.

Växjö–VIK Hockey U20 4–2 (0–1, 2–0, 2–1)

U20 nationell södra, Växjö Ishall

Första perioden: 0–1 (15.28) Linus Rydell (Sam Thörnqvist, Alvin Wengrud).

Andra perioden: 1–1 (20.49) Max Isaksson (Olle Tideman, Morgan Anderberg), 2–1 (36.28) Morgan Anderberg.

Tredje perioden: 3–1 (42.45) Albin Laksonen (Max Isaksson, Morgan Anderberg), 4–1 (46.07) Malte Brolin (Kevin Israelsson, Olle Karlsson), 4–2 (54.16) Ludwig Clang (Måns Johansson, Hugo Ingemarsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 2-0-3

VIK Hockey U20: 0-0-5

Nästa match:

Växjö: Södertälje SK, hemma, 5 oktober

VIK Hockey U20: Frölunda, borta, 5 oktober