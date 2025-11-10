4–2-seger för Ottawa mot Utah Mammoth

Ottawa segrade – 4–2 mot Utah Mammoth

Nick Cousins avgjorde för Ottawa

Andra raka segern för Ottawa

Ottawa segrade hemma i Canadian Tire Centre mot Utah Mammoth i NHL. 4–2 (1–1, 2–1, 1–0) slutade matchen på måndagen.

Vinsten mot Utah Mammoth innebär att Ottawa har fyra segrar i rad på hemmaplan.

Dallas nästa för Ottawa

Ottawa tog ledningen i första perioden genom Ridly Greig.

Utah Mammoth gjorde 1–1 genom Clayton Keller med 2.20 kvar att spela. Ottawa startade andra perioden vassast. Laget gick från 1–1 till 3–1 genom mål av Jordan Spence och Nick Cousins innan Utah Mammoth svarade och gjorde 3–2 genom Nick Schmaltz. 3.44 in i tredje perioden nätade Ottawas Mike Amadio framspelad av Thomas Chabot och Jordan Spence och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 4–2.

Ottawa har tre segrar och två förluster och 16–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Utah Mammoth har en vinst och fyra förluster och 11–20 i målskillnad.

Den 8 januari möts lagen återigen, då i Vivint Arena.

Onsdag 12 november 01.00 spelar Ottawa hemma mot Dallas. Utah Mammoth möter Buffalo hemma i Vivint Arena torsdag 13 november 03.00.

Ottawa–Utah Mammoth 4–2 (1–1, 2–1, 1–0)

NHL, Canadian Tire Centre

Första perioden: (Dylan Cozens), 1–1 (17.40) Clayton Keller (Michail Sergatjov, Vitek Vanecek).

Andra perioden: 2–1 (27.22) Jordan Spence (David Perron), 3–1 (35.53) Nick Cousins (Dylan Cozens, Ridly Greig), 3–2 (38.54) Nick Schmaltz (Logan Cooley, Nick Desimone).

Tredje perioden: 4–2 (43.44) Mike Amadio (Thomas Chabot, Jordan Spence).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ottawa: 3-2-0

Utah Mammoth: 1-0-4

Nästa match:

Ottawa: Dallas Stars, hemma, 12 november

Utah Mammoth: Buffalo Sabres, hemma, 13 november