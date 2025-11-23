4–2-seger för Färjestad mot HV 71

Färjestad segrade – 4–2 mot HV 71

Joe Wahlund avgjorde för Färjestad

Andra raka segern för Färjestad

Färjestad segrade hemma i Löfbergs Arena mot HV 71 i U20 nationell södra. 4–2 (0–0, 2–1, 2–1) slutade matchen på söndagen.

– Vi har haft problem att stänga matcher, idag lyckas vi dock. Det är en jämn match där det böljar åt båda håll, kommenterade Färjestads tränare Niklas Fogström.

Färjestad–HV 71 – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

Färjestad startade andra perioden starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Mikkel Eriksen och Linus Loob Trygg innan HV 71 svarade och gjorde 2–1 genom Wille Magnertoft.

Noel Skarby kvitterade för HV 71 tidigt i tredje perioden på passning från Philip Lantz och Wille Magnertoft.

Redan efter 2.56 i tredje perioden tog Färjestad ledningen genom Joe Wahlund på pass av Mikkel Eriksen och Linus Loob Trygg.

17.24 in i tredje perioden nätade Färjestads Oliver Marcelius och ökade ledningen. 4–2-målet blev matchens sista.

Färjestads Mikkel Eriksen stod för ett mål och två assists.

Färjestad ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan HV 71 är på nionde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Färjestads BK vunnit.

Lördag 29 november 16.00 spelar Färjestad hemma mot Malmö. HV 71 möter Linköping hemma i Husqvarna Garden onsdag 26 november 19.00.

Färjestad–HV 71 4–2 (0–0, 2–1, 2–1)

U20 nationell södra, Löfbergs Arena

Andra perioden: 1–0 (28.27) Mikkel Eriksen (Måns Gudmundsson, Oliver Marcelius), 2–0 (31.27) Linus Loob Trygg (Elias Eriksson, Mikkel Eriksen), 2–1 (39.59) Wille Magnertoft (Vashek Blanar, Noel Skarby).

Tredje perioden: 2–2 (40.29) Noel Skarby (Philip Lantz, Wille Magnertoft), 3–2 (42.56) Joe Wahlund (Mikkel Eriksen, Linus Loob Trygg), 4–2 (57.24) Oliver Marcelius.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 2-1-2

HV 71: 1-0-4

Nästa match:

Färjestad: IF Malmö Redhawks, hemma, 29 november

HV 71: Linköping HC, hemma, 26 november