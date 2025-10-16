4–1-seger för SDE – besegrade Huddinge IK

SDE segrade – 4–1 mot Huddinge IK

Erik Thulin avgjorde för SDE

SDE:s andra seger för säsongen

SDE segrade mot Huddinge IK hemma i Stockhagens Ishall i U18 regional öst herr. 4–1 (2–1, 0–0, 2–0) slutade matchen på torsdagen.

SSK U18 nästa för SDE

SDE tog ledningen i första perioden genom Elton Mannerhill.

Huddinge IK kvitterade till 1–1 genom Lukas Hammargren efter 14.16.

SDE tog ledningen på nytt genom Erik Thulin efter 18.35 i matchen.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. SDE startade tredje perioden bäst och gick från 2–1 till 4–1 genom två snabba mål tidigt i perioden av Nils Pulkkinen och Liam Mattsson Häggblad och avgjorde matchen.

Det här betyder att SDE nu ligger på nionde plats i tabellen och Huddinge IK är på femte plats.

Söndag 19 oktober möter SDE SSK U18 borta 16.00 och Huddinge IK möter Nacka hemma 16.10.

SDE–Huddinge IK 4–1 (2–1, 0–0, 2–0)

U18 regional öst herr, Stockhagens Ishall

Första perioden: 1–0 (6.48) Elton Mannerhill (Ludvig Råsten), 1–1 (14.16) Lukas Hammargren (Hampus Nordlander), 2–1 (18.35) Erik Thulin (Nils Pulkkinen, Ludvig Kärnström).

Tredje perioden: 3–1 (43.48) Nils Pulkkinen (Oskar Lundsten, Maximilian Forsberg), 4–1 (48.46) Liam Mattsson Häggblad (Olle Öjert).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SDE: 2-1-2

Huddinge IK: 3-0-2

Nästa match:

SDE: Södertälje SK, borta, 19 oktober

Huddinge IK: Nacka HK, hemma, 19 oktober