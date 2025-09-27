4–1-seger för Malmö – besegrade VIK Hockey J20

Malmö-seger med 4–1 mot VIK Hockey J20

Filip Henriksson avgjorde för Malmö

Sjätte raka förlusten för VIK Hockey J20

Malmö segrade mot VIK Hockey J20 borta i ABB Arena Nord i U20 nationell södra. 1–4 (1–2, 0–1, 0–1) slutade matchen på lördagen.

Malmös lagledare Niklas Axelsson tyckte så här om matchen:

– Skönt med seger. Generellt stabilt och kontrollerat genom hela matchen. Framförallt stark tredjeperiod.

I och med detta har VIK Hockey J20 sex förluster i rad.

SSK J20 nästa för Malmö

Malmö startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Max Grundström och Filip Henriksson innan VIK Hockey J20 svarade och gjorde 2–1 genom Alvin Wengrud. Malmö gjorde 1–3 alldeles i slutsekunderna av andra perioden när Kalle Hemström hittade rätt framspelad av Isac Nilsson och Joel Grossniklaus. 10.58 in i tredje perioden nätade Malmös Joel Grossniklaus på pass av Linus Anderberg och ökade ledningen.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, VIK Hockey J20 på tionde och sista plats och Malmö på nionde plats.

VIK Hockey J20 tar sig an Växjö i nästa match borta lördag 4 oktober 14.00. Malmö möter SSK J20 borta söndag 28 september 12.00.

VIK Hockey J20–Malmö 1–4 (1–2, 0–1, 0–1)

U20 nationell södra, ABB Arena Nord

Första perioden: 0–1 (6.10) Max Grundström (Leo Tjälldén), 0–2 (6.19) Filip Henriksson (Linus Anderberg, Elia Pedrotti), 1–2 (9.11) Alvin Wengrud (Jacob Hagsköld, Kian Clementsson Kinn).

Andra perioden: 1–3 (39.55) Kalle Hemström (Isac Nilsson, Joel Grossniklaus).

Tredje perioden: 1–4 (50.58) Joel Grossniklaus (Linus Anderberg).

Nästa match:

VIK Hockey J20: Växjö Lakers HC, borta, 4 oktober

Malmö: Södertälje SK, borta, 28 september