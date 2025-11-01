4–1-seger för Frölunda – besegrade Färjestad
- Frölunda vann med 4–1 mot Färjestad
- Frölundas sjunde seger på de senaste åtta matcherna
- Isac Heens matchvinnare för Frölunda
Frölunda segrade mot Färjestad hemma i Scandinavium i SHL. 4–1 (1–1, 1–0, 2–0) slutade matchen på lördagen.
Segern var Frölundas sjunde på de senaste åtta matcherna, och femte raka segern på hemmaplan.
Frölunda–Färjestad – mål för mål
Första perioden var jämn. Färjestad inledde bäst och tog ledningen genom Per Åslund efter 9.06, men Frölunda kvitterade genom Ivar Stenberg i slutet av perioden. Frölunda gjorde också 2–1 efter 11.18 i andra perioden när Isac Heens hittade rätt framspelad av Max Lindholm. Tredje perioden var länge mållös. Frölunda gick från 2–1 till 4–1 genom två snabba mål på 23 sekunder i slutet av perioden av Filip Cederqvist och Max Lindholm.
På torsdag 13 november 19.00 spelar Frölunda hemma mot Örebro Hockey och Färjestad borta mot Rögle.
Frölunda–Färjestad 4–1 (1–1, 1–0, 2–0)
SHL, Scandinavium
Första perioden: 0–1 (9.06) Per Åslund (Magnus Nygren, Luke Philp), 1–1 (18.27) Ivar Stenberg (Arttu Ruotsalainen, Linus Högberg).
Andra perioden: 2–1 (31.18) Isac Heens (Max Lindholm).
Tredje perioden: 3–1 (58.24) Filip Cederqvist (Nicklas Lasu, Max Friberg), 4–1 (58.47) Max Lindholm.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Frölunda: 4-0-1
Färjestad: 3-0-2
Nästa match:
Frölunda: Örebro HK, hemma, 13 november
Färjestad: Rögle BK, borta, 13 november
