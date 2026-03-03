3–2 mot Saltsjöbadens IF U18 innebär första segern för Hässelby Kälvesta HC U18

Hässelby Kälvesta HC U18 vann med 3–2 mot Saltsjöbadens IF U18

Edgar Axelsson med två mål för Hässelby Kälvesta HC U18

Sebastian Nyberg avgjorde för Hässelby Kälvesta HC U18

Hässelby Kälvesta HC U18 har till slut spräckt sin nolla i segerkolumnen i U18 division 1 östra B fortsättningsserie, efter 14 spelade matcher. Säsongens första seger kom på hemmaplan mot Saltsjöbadens IF U18, en match som Hässelby Kälvesta HC U18 vann med 3–2 (0–2, 1–0, 2–0).

Sebastian Nyberg stod för Hässelby Kälvesta HC U18:s avgörande mål 17.44 in i tredje perioden.

Senast lagen möttes tog Saltsjöbadens IF U18 en storseger med 12–1, men den här gången var det Hässelby Kälvesta HC U18 som var starkare.

I och med detta har Saltsjöbadens IF U18 fyra förluster i rad.

Edgar Axelsson tvåmålsskytt för Hässelby Kälvesta HC U18

Lucas Broo gav Saltsjöbadens IF U18 ledningen efter elva minuters spel efter pass från Hugo Bjurhult. 0–2 kom efter 14.45 när Sid Tollemark slog till.

Efter 5.24 i andra perioden nätade Edgar Axelsson framspelad av Cristian Matei och reducerade åt Hässelby Kälvesta HC U18.

6.39 in i tredje perioden satte Edgar Axelsson pucken återigen på pass av Teodor Larsson och kvitterade. Efter 17.44 nätade Sebastian Nyberg och avgjorde matchen. Nyberg fullbordade därmed lagets vändning.

Med två omgångar kvar är Hässelby Kälvesta HC U18 sist i serien medan Saltsjöbadens IF U18 är på sjätte plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 5 mars. Då möter Hässelby Kälvesta HC U18 Wings Arlanda i Pinbackshallen 19.45. Saltsjöbadens IF U18 tar sig an Nyköpings SK 2 U18 hemma 19.00.

Hässelby Kälvesta HC U18–Saltsjöbadens IF U18 3–2 (0–2, 1–0, 2–0)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Reliable Arena

Första perioden: 0–1 (11.24) Lucas Broo (Hugo Bjurhult), 0–2 (14.45) Sid Tollemark.

Andra perioden: 1–2 (25.24) Edgar Axelsson (Cristian Matei).

Tredje perioden: 2–2 (46.39) Edgar Axelsson (Teodor Larsson), 3–2 (57.44) Sebastian Nyberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hässelby Kälvesta HC U18: 1-0-4

Saltsjöbadens IF U18: 1-0-4

Nästa match:

Hässelby Kälvesta HC U18: Wings HC Arlanda, borta, 5 mars 19.45

Saltsjöbadens IF U18: Nyköpings SK 2, hemma, 5 mars 19.00