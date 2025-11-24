3–1-seger för San Jose mot Boston

San Jose-seger med 3–1 mot Boston

Macklin Celebrini matchvinnare för San Jose

Elfte segern för San Jose

San Jose segrade hemma i SAP Center at San Jose mot Boston i NHL. 3–1 (1–0, 1–0, 1–1) slutade matchen på måndagen.

Colorado nästa för San Jose

Shakir Mukhamadullin gjorde 1–0 till San Jose efter 15 minuters spel assisterad av Mario Ferraro och Barclay Goodrow.

Efter 11.45 i andra perioden nätade Macklin Celebrini framspelad av Dmitrij Orlov och Tyler Toffoli och gjorde 2–0.

10.02 in i tredje perioden nätade Bostons Morgan Geekie och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Boston.

Collin Graf stod för målet när San Jose punkterade matchen med ett 3–1-mål med 1.07 kvar att spela på passning från William Eklund och Macklin Celebrini. 3–1-målet blev matchens sista.

För San Jose gör resultatet att man nu ligger på femte plats i Pacific division medan Boston är på fjärde plats i Atlantic division.

Den 13 mars spelar lagen mot varandra på nytt, i TD Garden.

I nästa match, torsdag 27 november möter San Jose Colorado borta i Ball Arena 03.00 medan Boston spelar borta mot NY Islanders 01.00.

San Jose–Boston 3–1 (1–0, 1–0, 1–1)

NHL, SAP Center at San Jose

Första perioden: 1–0 (15.53) Shakir Mukhamadullin (Mario Ferraro, Barclay Goodrow).

Andra perioden: 2–0 (31.45) Macklin Celebrini (Dmitrij Orlov, Tyler Toffoli).

Tredje perioden: 2–1 (50.02) Morgan Geekie, 3–1 (58.53) Collin Graf (William Eklund, Macklin Celebrini).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

San Jose: 3-0-2

Boston: 2-0-3

Nästa match:

San Jose: Colorado Avalanche, borta, 27 november

Boston: New York Islanders, borta, 27 november