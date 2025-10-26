3–1-seger för Olofström mot Oskarshamn

Seger för Olofström med 3–1 mot Oskarshamn

Andreas Jørgensen avgjorde för Olofström

Hugo Andersson målskytt för Oskarshamn

Olofström segrade hemma i Stålhallen mot Oskarshamn i första matchen i U18 regional syd fortsättning herr. 3–1 (2–0, 1–1, 0–0) slutade matchen på söndagen.

Oskarshamns tränare Philip Elander om matchen:

– Vi är inte påkopplade och redo att göra jobbet idag. Tar alldeles för enkla beslut för oss själva och gör Olofström mycket bättre än vad de är.

Karlskrona nästa för Olofström

Olofström tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Olofström ökade ledningen till 3–0 genom Gunnar Westerlind efter 3.33 i andra perioden.

Hugo Andersson reducerade förvisso men närmare än 3–1 kom inte Oskarshamn. Tredje perioden blev mållös och Olofström tog därmed en stabil seger. I tredje perioden höll Olofström i sin 3–1-ledning och vann.

Gunnar Westerlind gjorde ett mål för Olofström och två målgivande passningar.

Oskarshamn tog hem lagens senaste möte med 5–1 i Stålhallen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 23 november i Be-Ge Hockey Center.

Olofström tar sig an Karlskrona i nästa match borta torsdag 30 oktober 19.00. Oskarshamn möter samma dag 19.30 Vita Hästen hemma.

Olofström–Oskarshamn 3–1 (2–0, 1–1, 0–0)

U18 regional syd fortsättning herr, Stålhallen

Första perioden: 1–0 (8.08) Lowe Knoester (Gunnar Westerlind), 2–0 (18.35) Andreas Jørgensen (Gunnar Westerlind, Liam Nordström).

Andra perioden: 3–0 (23.33) Gunnar Westerlind (Andreas Jørgensen), 3–1 (32.45) Hugo Andersson (William Vedin).

Nästa match:

Olofström: Karlskrona HK, borta, 30 oktober

Oskarshamn: HC Vita Hästen, hemma, 30 oktober