3–1-seger för Luleå mot Clemensnäs

Luleå-seger med 3–1 mot Clemensnäs

Edvin Grimståhl matchvinnare för Luleå

Clemensnäs fjärde raka förlust

Luleå segrade hemma i Coop Norrbotten Arena mot Clemensnäs i U18 regional norr herr. 3–1 (2–0, 0–0, 1–1) slutade matchen på tisdagen.

I och med detta har Clemensnäs fyra förluster i rad.

Piteå nästa för Luleå

Luleå tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Clemensnäs reducerade dock till 2–1 genom Noel Lindgren efter 6.40 av perioden.

Luleå kunde dock avgöra till 3–1 efter 8.18 i tredje perioden genom Philip Harmouche.

Luleå har nu nio poäng efter fem spelade matcher medan Clemensnäs är utan poäng efter fyra matcher.

I nästa match möter Luleå Piteå borta på onsdag 8 oktober 19.30. Clemensnäs möter Björklöven fredag 3 oktober 19.15 hemma.

Luleå–Clemensnäs 3–1 (2–0, 0–0, 1–1)

U18 regional norr herr, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 1–0 (6.20) Jesse Suopanki (Benjamin Nyström), 2–0 (13.21) Edvin Grimståhl (Isak Ihs-Wozniak, Hugo Westin).

Tredje perioden: 2–1 (46.40) Noel Lindgren (Oskar Öhrvall), 3–1 (48.18) Philip Harmouche (Hugo Westin).

Nästa match:

Luleå: Piteå HC, borta, 8 oktober

Clemensnäs: IF Björklöven, hemma, 3 oktober