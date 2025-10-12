3–1-seger för Boston mot Buffalo
Boston segrade hemma i TD Garden mot Buffalo i NHL. 3–1 (1–0, 1–0, 1–1) slutade matchen på söndagen.
Boston–Buffalo – mål för mål
Pavel Zacha gjorde 1–0 till Boston efter 15 minuters spel assisterad av Jordan Harris och Andrew Peeke. Efter 10.21 i andra perioden slog Mark Kastelic till framspelad av Charlie McAvoy och gjorde 2–0. Buffalo reducerade dock till 2–1 genom Jason Zucker efter 9.46 av perioden.
Boston kunde dock avgöra till 3–1 med tre sekunder kvar av matchen genom Sean Kuraly.
Buffalo tog hem lagens senaste möte med 6–3 i KeyBank Center.
I nästa match, måndag 13 oktober möter Boston Tampa Bay hemma i TD Garden 19.00 medan Buffalo spelar hemma mot Colorado 18.30.
Boston–Buffalo 3–1 (1–0, 1–0, 1–1)
NHL, TD Garden
Första perioden: 1–0 (15.48) Pavel Zacha (Jordan Harris, Andrew Peeke).
Andra perioden: 2–0 (30.21) Mark Kastelic (Charlie McAvoy).
Tredje perioden: 2–1 (49.46) Jason Zucker (Mattias Samuelsson), 3–1 (59.57) Sean Kuraly (Elias Lindholm, Mark Kastelic).
Nästa match:
Boston: Tampa Bay Lightning, hemma, 13 oktober
Buffalo: Colorado Avalanche, hemma, 13 oktober
