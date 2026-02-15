12–1 mot Tegs SK U18 – nu är Sollefteå U18 ny serieledare

Sollefteå U18 vann med 12–1 mot Tegs SK U18

Sollefteå U18:s nionde seger på de senaste nio matcherna

Olle Nordvall åttamålsskytt för Sollefteå U18

Sollefteå U18 och gästande Tegs SK U18 möttes i U18 division 1 norra B fortsättning herr på söndagen. Det slutade med seger för Sollefteå U18 vars segersiffror skrevs till 12–1 (4–0, 4–0, 4–1). I och med detta klättrade Sollefteå U18 upp till topp på tabellen, på samma poäng som Kovland på andra plats. Kovland har dessutom en match mer spelad. För Tegs SK U18 betyder resultatet att man är på femte plats i tabellen.

Det var åttonde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Sollefteå U18.

Olle Nordvall var den stora snackisen, som stod för hela åtta mål för Sollefteå U18.

Totti Örnebjörk bakom Sollefteå U18:s avgörande

Sollefteå U18 dominerade i första perioden. Laget vann perioden klart med 4–0.

Även i andra perioden var det Sollefteå U18 som var starkast och gick från 4–0 till 8–0 genom fyra mål av Olle Nordvall.

Sollefteå U18 hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.12 genom Gustav Persson och gick upp till 10–0 innan Tegs SK U18 svarade.

Slutresultatet blev 12–1 i Sollefteå U18:s favör.

Ett tapp för Tegs SK U18 som låg på första plats så sent som den 28 januari.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Sollefteå HK vunnit.

I nästa omgång har Sollefteå U18 Njurunda U18 borta i Modin & Zetterberg Hallen, onsdag 18 februari 19.30. Tegs SK U18 spelar borta mot Ånge U18 lördag 21 februari 16.00.

Sollefteå U18–Tegs SK U18 12–1 (4–0, 4–0, 4–1)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, Niphallen

Första perioden: 1–0 (6.49) Olle Nordvall, 2–0 (7.43) Totti Örnebjörk (Melvin Linder), 3–0 (13.42) Totti Örnebjörk (Linus Möst Kristiansen, Max Kjellsson), 4–0 (15.28) Olle Nordvall (Totti Örnebjörk, Max Jonsson).

Andra perioden: 5–0 (23.31) Olle Nordvall (Melker Flemström), 6–0 (26.35) Olle Nordvall (Lukas Dahlberg, Totti Örnebjörk), 7–0 (30.55) Olle Nordvall (Casper Vörman, Emil Stridsman), 8–0 (39.30) Olle Nordvall (Melvin Linder, Emil Stridsman).

Tredje perioden: 9–0 (40.12) Gustav Persson (Joel Ringbert, Melvin Linder), 10–0 (51.40) Olle Nordvall (Joel Ringbert, Casper Vörman), 10–1 (54.47) Alfred Backman (Isak Nordin), 11–1 (55.30) Olle Nordvall (Totti Örnebjörk, Max Jonsson), 12–1 (59.09) Totti Örnebjörk (Gustav Persson, Casper Vörman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollefteå U18: 5-0-0

Tegs SK U18: 2-0-3

Nästa match:

Sollefteå U18: Njurunda SK, borta, 18 februari 19.30

Tegs SK U18: Ånge IK, borta, 21 februari 16.00