1–0-seger för Los Angeles mot Edmonton – Artemi Panarin matchhjälte

Det blev seger för Los Angeles hemma mot Edmonton i NHL. Matchen slutade 1-0, matchens enda mål kom redan i första perioden. Matchhjälte för Los Angeles blev Artemi Panarin som gjorde målet.

Det här var Los Angeles sjätte nolla den här säsongen.

Med det tog hemmalaget Los Angeles en skön revansch, eftersom Edmonton vann senaste mötet lagen emellan med hela 8–1.

Los Angeles–Edmonton – mål för mål

Los Angeles har fyra segrar och en förlust och 19–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Edmonton har två vinster och tre förluster och 14–15 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för Los Angeles är Seattle. Edmonton tar sig an Colorado hemma. Båda matcherna spelas tisdag 14 april 03.30.

Los Angeles–Edmonton 1–0 (1–0, 0–0, 0–0)

NHL, Crypto.com Arena

Första perioden: 1–0 (7.34) Artemi Panarin.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Los Angeles: 4-1-0

Edmonton: 2-1-2

Nästa match:

Los Angeles: Seattle Kraken, borta, 14 april 03.30

Edmonton: Colorado Avalanche, hemma, 14 april 03.30