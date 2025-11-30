1–0-seger för Lidingö Vikings HC U18 mot Tumba – Gabriel Höög Hallén matchhjälte

Seger för Lidingö Vikings HC U18 med 1–0 efter straffar

Lidingö Vikings HC U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Gabriel Höög Hallén matchvinnare för Lidingö Vikings HC U18

Lidingö Vikings HC U18 vann mot Tumba i U18 allettan östra herr på bortaplan med 1–0. Matchens enda mål stod Gabriel Höög Hallén för i straffläggningen.

Segern var Lidingö Vikings HC U18:s fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde bortasegern i rad.

Wings Arlanda nästa för Lidingö Vikings HC U18

Det här var Tumbas fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Lidingö Vikings HC U18:s andra uddamålsseger.

Lagens första möte för säsongen vann IFK Tumba IK med 4–3 efter att matchen gått till förlängning .

På torsdag 4 december 19.30 spelar Tumba borta mot Nyköping och Lidingö Vikings HC U18 hemma mot Wings Arlanda.

Tumba–Lidingö Vikings HC U18 0–1 (0–0, 0–0, 0–0, 0–0, 0–1)

U18 allettan östra herr, Ishuset

Straffar: 0–1 (65.00) Gabriel Höög Hallén.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tumba: 2-1-2

Lidingö Vikings HC U18: 4-0-1

Nästa match:

Tumba: Nyköpings SK, borta, 4 december

Lidingö Vikings HC U18: Wings HC Arlanda, hemma, 4 december