Ersson om trejden: "Liten chock"

Samuel Ersson väntas inte blir kvar i Toronto Maple Leafs. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Toronto med Mats Sundin i spetsen agerade direkt när NHL-säsongen gick i mål. Klubben trejdade till sig både Emil Andrae och Samuel Ersson och släppte VM-målvakten Joseph Woll och backen Simon Benoit till Philadelphia. Flyers general manager Daniel Briere har berättat att man kände att det var dags för ett miljöombyte för Samuel Ersson.

För Ersson själv är det blandade känslor över att lämna Flyers.

– Det är ju där jag varit under hela min tid där borta, fem år. Man har ju byggt upp ett liv där. Samtidigt är det här en ny möjlighet för mig. Så… det är lite både och det här, säger han till Gefle Dagblad.

– Det blir som en liten chock ändå när det händer. Man får ta lite tid att smälta allt, låta det sjunka in. Jag försöker ta det som det kommer nu, säger han.

Samuel Ersson kan bli unrestricted free agent

Nu talar också mycket för att Ersson inte blir kvar i Toronto, utan blir en del i ett större pussel som Toronto nu försöker lägga. Nästa säsong förväntas nämligen Dennis Hildeby ta plats i NHL-truppen intill veteranen Anthony Stolarz. Klubben ser dessutom ryssen Artur Achtjamov som ett alternativ.

Om Samuel Ersson inte får ett kvalificerande anbud blir han unrestricted free agent den 1 juli och kliver upp på öppna marknaden.

– Att man är restricted free agent styrs av en del olika saker, men åldern har stor betydelse – och att jag fyller 27 först i oktober är en faktor för mig. Allt det där gör att man bara försöker vara här och nu och inte fundera så mycket, just nu är liksom ingenting upp till mig själv, säger Ersson.