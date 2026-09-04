Genborg: "Känns som jag spelat här i hundra år"

Eddie Genborg hann göra ett mål och två assist på sina 11 AHL-matcher förra året.

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Det har tidigare rapporterats om att Eddie Genborg kommer att stanna i Timrå . Den Detroit-draftade forwarden drog på sig en skada under AHL-slutspelet förra säsongen som han har haft problem med tills nu. Detta ska ha varit anledningen till att det inte blev någon försäsong på andra sidan Atlanten.

Genborg har sedan två veckor tillbaka kört med laget på is och ser fram emot en hel säsong från start i Timrå IK .

– Det känns otroligt bra att veta att man kommer att spela här ett år till. Det har varit ganska säkert egentligen hela tiden, det är väl det jag vetat. Med tanke på hur bra jag trivts här har det varit ganska solklart för mig nog hela tiden, säger han nu till Sundsvalls Tidning.

Glädjen över att få stanna

Skadan som Genborg drog på sig i slutet av förra säsongen ska ha spelat stor roll till att han stannat i Sverige hela försäsongen. Sommaren har bestått av rehab och det enklaste var att stanna hemma så allt fokus kunde gå till att bli skadefri. Trots skadan betyder det mycket för Genborg att stanna i Timrå.

– Jättemycket. Jag har varit här i ett år, men det känns som att jag spelat här i hundra liksom. Det är en sådan familjär klubb och jag är jätteglad över att få vara kvar.

Genborg gjorde nio mål och 16 assist på 43 matcher förra året i Timråtröjan. Den unga talangen är även aktuell för ännu ett Junior-VM i slutet på året.

Uppges vara spelklar till ikväll

Ikväll spelar Timrå mot Modo för att slipa på de sista detaljerna innan grundserien startar. Det uppges att Genborg ska vara redo för att spela.