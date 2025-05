Live: Följ finalen mellan Schweiz och USA i hockey-VM

Det har blivit dags för final mellan Schweiz och USA i hockey-VM. På plats i Avicii Arena finns Martin Jansson, Simon Eld och Uffe Bodin som rapporterar live från tillställningen.

Det är alltså Schweiz och USA som gör upp om VM-guldet 2025.



Schweiz spelade VM-final så sent som i fjol, men fick se sig besegrade av värdnationen Tjeckien i Prag. Nu får man en ny chans efter en imponerande turnering där man bortsett från en övertidsförlust (4–5) i premiären mot Tjeckien gått rent. I kvartsfinalen körde man över Österrike med 6–0 och i semifinalen blev det 7–0 mot Danmark. Dessutom tvålande man till finalmotståndaren USA i gruppspelsmötet via en 3–0-seger.



Poängbäst i Schweiz är faktiskt en amerikan. Ja, Tyler Moy är född i Kalifornien men har representerat Schweiz internationellt sedan fem år tillbaka eftersom han har dubbelt pass. Han har noterats för tolv poäng (4+8) på nio matcher.



USA har också haft en stark turnering och slutade tvåa i grupp B i Herning bakom just Schweiz. De har dock vuxit in i turneringen och blivit starkare längs resans gång. I sista gruppspelsmatchen körde man över Tjeckien (5–2) och har sedan dess slagit Finland (5–2) i kvartsfinal och Sverige (6–2) i semifinal.



Laget har många unga, spännande spelare men ingen har varit mer produktiv än Chicago Blackhawks-rookien Frank Nazar, 21. Han står på tolv poäng (6+6) på nio matcher.



Pucken släpps 20.20.

Liverapportering: Schweiz – USA i hockey-VM